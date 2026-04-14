綾瀬はるか「ほとんどの男子が好き」親友が明かした中学時代のモテエピソード 男子生徒間で結ばれた“同盟”にスタジオどよめき
【モデルプレス＝2026/04/14】女優の綾瀬はるかが13日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（よる9時〜）に出演。学生時代の恋愛事情が明かされる場面があった。
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この日スタジオには、綾瀬の中学時代のバスケ部のチームメイトで親友でもある女性が登場。中学時代の綾瀬について、女性は「もうめちゃくちゃモテてました」と男子生徒から人気があったと語り、一方で「たぶん彼女は告白されたことないんですよ」とも明かした。
その理由について「男子の中で告白してはいけない同盟っていうのがあって」と説明。「ほとんどの男子が好きなんで、告白して誰かの彼氏になるとか『あいつ何考えとん？』みたいな感じになるから、（告白）しちゃいけないっていうのがあった」と当時を振り返った。
さらに、綾瀬は女子生徒からも人気があったそうで、親友の女性は「女子からもたぶんそういうのがあったと思います」と綾瀬と仲が良すぎると嫉妬されてしまうと告白。女性は当時から綾瀬と親しかったため「私、スゴい嫌われてました。先輩からも同級生からも嫌われてる子結構いました」と続け、スタジオがモテエピソードにどよめくなか、綾瀬は「知らなかったです…」と驚いていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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◆綾瀬はるか、中学時代の“モテ伝説”
この日スタジオには、綾瀬の中学時代のバスケ部のチームメイトで親友でもある女性が登場。中学時代の綾瀬について、女性は「もうめちゃくちゃモテてました」と男子生徒から人気があったと語り、一方で「たぶん彼女は告白されたことないんですよ」とも明かした。
◆綾瀬はるか、親友が明かす中学時代のエピソード
さらに、綾瀬は女子生徒からも人気があったそうで、親友の女性は「女子からもたぶんそういうのがあったと思います」と綾瀬と仲が良すぎると嫉妬されてしまうと告白。女性は当時から綾瀬と親しかったため「私、スゴい嫌われてました。先輩からも同級生からも嫌われてる子結構いました」と続け、スタジオがモテエピソードにどよめくなか、綾瀬は「知らなかったです…」と驚いていた。（modelpress編集部）
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