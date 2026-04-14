「発見場所は車も通れるが、特別な用事がないと入らないところ」靴下を履いた遺体は結希君の服装と重なる「身元が判明すれば捜査は一気に進展する可能性も」〈京都・小６行方不明〉

3週間前から消息不明になっていた京都府南丹市の安達結希君（11）＝市立園部小6年＝を捜していた府警捜査1課と南丹署は4月13日夕方、同市内の山林で子どもとみられる性別不明の遺体を発見した。

【画像】「服装が酷似」黒っぽいフリース、ベージュの長ズボン、結希君の3月28日の服装と遺体発見の現場付近

遺体は靴を履いておらず、上着やズボンは失踪時の結希君の服装と特徴が重なっていた。また、前日の12日には別の場所で結希君が履いていたとみられる靴も見つかっていた。府警は司法解剖で死因を調べるとともに、身元の特定を急いでいる。

遺体発見までの3週間

結希君の自宅は園部小の南西約9キロの地点にあり、3月23日は午前8時ごろに父親の車に乗って同小の敷地内で降りて、以降消息を絶っていた。この日は同校の卒業式で、5年生だった結希君は在校生として参加予定だったが、教室や卒業式会場には現れず、校舎の玄関に設置してある防犯カメラにも映っていなかった。

府警は当日から捜索を開始したが目撃情報はなく、同29日になって同小から西に約3キロ離れた峠道のガードレール脇で、通学用のランリュックを親族が発見。府警は捜索範囲を広げ、今月12日に同小の南西約6キロの山中で靴を発見、そこから同小の方向に約4キロ近づいた山林で13日午後4時45分ごろに靴を履いていない遺体を発見した。

「遺体の身元が判明すれば、捜査は一気に進展する可能性が…」

「遺体は黒っぽいフリースにベージュ色のズボンを身につけ靴下もはき、仰向けの状態で見つかりました。死後相当の時間が経過しており、目視で性別も確認できないほど腐敗が進んでいたようです。



府警は14日に予定されている司法解剖で死因の特定を進め、他害性が確認できれば殺人・死体遺棄事件として南丹署に捜査本部を設置するでしょう。また、結希君は3連休前の3月19日には普通に登校していたことがわかっており、DNA鑑定などで遺体の身元が判明すれば、捜査は一気に進展する可能性が高い」（社会部デスク）

遺体が見つかったのは林道を進んだ脇の竹藪の中だが、同小やJR園部駅からは約2キロの距離で車なら数分程度という。近くに住む女性は取材にこう答えた。

「ヘリコプターの音で騒がしいので、何ごとかと思って外を見るともう警察が林道の入り口を塞いでいる状況でした。今警官が立って通行止めしている道は通り抜けるとJR園部駅の方に抜けて出られるので、地元の人は徒歩でも使うし、車の通行量もそこそこある抜け道です。

ただ、ニュースで映っていた遺体の発見場所は、その抜け道から一本脇にある林道の先の竹林のあたり。一応車も通れますが、自分の土地があるとか特別な用事がある人しか入らないような場所です。ここ最近、変な車両とか不審者の存在は全然気づきませんでしたし、警察の方がウチに聞き込みに来るってこともありませんでした。だから突然のことで、遺体が見つかったと報道を見て本当に驚きましたよ」

急展開した事件の行方を日本中が注視している。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班