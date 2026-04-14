Googleの次期フラッグシップモデル「Pixel 11」シリーズには、Samsungの最新世代OLED（有機EL）「M16」パネルが採用されると報じられています。

↑Samsungの最新世代OLEDパネルを搭載か？（画像提供／Erman Gunes - stock.adobe.com）

韓国メディアのET Newsによると、このM16パネルは高輝度で色再現性に優れるだけでなく、高い耐久性と優れた電力効率を兼ね備えているとのこと。Samsungの現世代パネルが「M14」であることを踏まえると、前世代の「M13」から「M14」への進化以上に、劇的なアップグレードをもたらす可能性があります。

これにより、Pixel 11シリーズはディスプレイ品質が大きく進化するだけでなく、バッテリー持ちの改善も期待されます。また、搭載が見込まれる新型チップ「Tensor G6」も、性能を向上させつつ電力効率を改善するため、さらなるバッテリー持続時間の延長に貢献すると予想されます。

同記事は、アップルもこの「M16」技術を「iPhone 18 Pro」や「iPhone 18 Pro Max」、さらには噂されている折りたたみモデル「iPhone Ultra」に採用すると伝えています。

Googleは2026年8月にPixel 11シリーズを発表すると見られる一方、アップルは9月にiPhone 18 ProシリーズやiPhone Ultraを投入すると報じられています。そのため、GoogleがSamsungのM16パネルを搭載した製品を「世界で最初に市場へ投入するメーカー」となる見込みです。

一方、Samsung自身は7月に「Galaxy Z Fold 8」および「Galaxy Z Flip 8」を発表すると見られていますが、自社製スマートフォンにM16パネルが初採用されるのは、翌年の「Galaxy S27」シリーズになる見通しです。

これまでPixelシリーズは、一部のユーザーからバッテリー持ちに関する課題が指摘されてきました。しかし、次期モデルではこうした弱点が克服されることが期待されます。

Source: ETNews via: Notebookcheck

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