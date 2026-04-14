今回は、夫の職場を突撃訪問したら、信じがたい事実が判明したエピソードを紹介します。

夫の転職先を見たくて…

「職場の先輩と不倫後、結婚しました。その結果、職場にはいづらくなったので、私も夫も転職したんです。

そんなある日、仕事で外出したのですが、外出先は夫の転職先の近くでした。そこで、お昼どきだったこともあり、夫の転職先を突撃訪問してみたんです。一緒にランチに行けたらいいなと思っていました。

そして『うちの旦那を呼んでもらえますか？』と会社の受付の女性に言うと、困惑した表情で『〇〇（夫の名前）はすでに退職しています』と言われましたが、とても信じられませんでした。夫はつい最近転職したばかりですし、毎朝スーツを着て出かけていき、帰ってくるのは夜でしたから」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年2月）

▽ この女性の夫は会社で不祥事を起こし、懲戒解雇になったのだとか。妻としては信じられないというか、信じたくないですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。