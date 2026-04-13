モロッコリーグで生まれたゴールが話題に

衝撃のゴールが決まり、SNS上では「2026年のプスカシュ賞候補」と大きな話題となっている。

そのゴールが決まったのは、モロッコリーグ第15節のマグレブ・フェズとウィダードACの一戦だった。

0-0で迎えた後半35分だった。DFドリス・エル・ジャブリが味方からのパスを受けて、右足の裏でボールをコントロール。ボールを左足の左へ転がすと、迷うことなく右足ラボーナでボールを蹴った。エリア外から放たれたシュートは、インステップキックで放たれたかのような弾道となり、ゴールの左上に決まっている。スタンドからは大歓声が沸き上がり、エル・ジャブリはチームメイト達と歓喜した。

SNS上では「狂っている なんてゴラッソだ」「こんな狂気のゴールがあるか？」「そこからラボーナで蹴るなんてありえない！」「なんでゴラッソだ」「プスカシュ賞にふさわしい超絶ゴール」「史上最高のラボーナでのゴールだ」「AIに違いない！」「これは史上最高のゴールだ」「これ以降の派手なゴールは無意味だ。これが今年のプスカシュ賞だよ」「これで獲れなかったら盗まれたのと同じだ」「嘘だろ？」「ディ・マリアみたいなゴール！」「即プスカシュ賞を与えよ」と、絶賛されている。（FOOTBALL ZONE編集部）