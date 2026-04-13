『鬼滅の刃』泣ける…第2話の台本表紙に大反響 ボロボロな炭治郎・鱗滝さんに「クオリティすごい」
テレビアニメ『鬼滅の刃』シリーズの再放送「竈門炭治郎 立志編」第2話「育手・鱗滝左近次」放送を記念して、ufotable公式Xにて実際に使用された台本が公開された。
【画像】泣ける！ボロボロな炭治郎…公開された『鬼滅の刃』台本表紙
Xでは「アニメ「鬼滅の刃」 テレビシリーズ全話再放送 竈門炭治郎 立志編 第二話 「育手・鱗滝左近次」 実際のアフレコに使用された台本表紙のご紹介です。来週もどうぞよろしくお願いいたします」と写真を投稿。台本表紙にはボロボロの炭治郎と同話で初登場となった鱗滝左近次の姿が描かれている。
ネット上では「ボロボロの炭治郎 頑張れ！頑張れ！！ 力が入ってしまうシーンです」「台本イラストのクオリティすごい」「紙だけで画集できそう」「鱗滝さんの影カッコイイしボロボロになって立ち上がる炭治郎がカッコイイ！」などの声が出ている。
今回の再放送は、毎週日曜午前9時30分より全編再放送。『テレビアニメ「鬼滅の刃」シリーズ全編再放送』として、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、“鬼殺隊”へ入隊するところから始まる「竈門炭治郎 立志編」から、順次放送をしていく。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、1作目『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』は国内興収402億円を突破し終映した。
【画像】泣ける！ボロボロな炭治郎…公開された『鬼滅の刃』台本表紙
Xでは「アニメ「鬼滅の刃」 テレビシリーズ全話再放送 竈門炭治郎 立志編 第二話 「育手・鱗滝左近次」 実際のアフレコに使用された台本表紙のご紹介です。来週もどうぞよろしくお願いいたします」と写真を投稿。台本表紙にはボロボロの炭治郎と同話で初登場となった鱗滝左近次の姿が描かれている。
今回の再放送は、毎週日曜午前9時30分より全編再放送。『テレビアニメ「鬼滅の刃」シリーズ全編再放送』として、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため、“鬼殺隊”へ入隊するところから始まる「竈門炭治郎 立志編」から、順次放送をしていく。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、1作目『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』は国内興収402億円を突破し終映した。
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