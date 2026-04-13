人気夫婦ユーチューバーの破天荒夫婦が13日までにYouTubeチャンネル「破天荒夫婦〜嫁が破天荒過ぎて愛しい〜」を更新。新幹線車内における出来事についての動画をめぐり、謝罪した。

破天荒夫婦は夫のりきやと妻のみやびによるチャンネルで、小さな子供たちとの家族の日常などを撮った動画が人気となっており、13日朝現在、約39万人もの登録者数をほこっている。

12日朝現在、閲覧できない模様だが、破天荒夫婦は最近、新幹線車内における他の客との出来事などについて話すなどした動画をアップし、さまざまな声が寄せられたとみられる。

夫婦は11日に「現在、問題になっている件について」というタイトルで約2分半の謝罪動画を更新。夫が「本日は私たちの動画をご覧いただいた皆様、そして今回の動画によって不快な思いをさせてしまった方々に心よりお詫び申し上げます。まず新幹線の車内での出来事についてお話しした動画の中で、私たちの発言や、表現に配慮が足りず、多くの方に不快な思いをさせてしまいました。特に相手のかたに対して強い言い方をしてしまったことや、感情的な表現をしてしまったことについて深く反省しております。本当に申し訳ありませんでした。また今回の動画によって子供連れの方がグリーン車を利用すること自体が批判されるような空気を生んでしまった可能性があることについても、深く反省しております。本来、公共交通機関はさまざまな方が利用する場所であり、子供連れの方が利用すること自体が否定されるべきでないものと考えています。私たちの発言によってそのような方々まで肩身の狭い思いをされるような空気を作ってしまった可能性があることについて大変申し訳なく思っています」と話した。

そして、妻も「また、新幹線という公共の場で動画撮影を行っていたことについても、周囲の方への配慮が十分ではなかったと反省しております。今後は新幹線を含めた公共交通機関の中での動画撮影は行わないようにします。またどのような状況であっても公共の場では周囲の方への配慮が最も大切であり、その意識が足りていなかったことについても深く反省しております。今回の件を通して発信する立場としての責任の重さや言葉の影響力について、改めて深く考えさせられました。今後は公共の場での振る舞いや発信内容についてこれまで以上に慎重に考え、周囲の方々への配慮を第一に行動していきます。この度は本当に申し訳ありませんでした」と述べ、夫婦2人で深く頭を下げた。