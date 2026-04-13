◆米男子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 マスターズ 最終日（１２日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

２０２１年大会覇者でトップと９打差の２９位から出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は、７バーディー、４ボギーで４日間で初の６０台となる６９をマークし、通算５アンダーで大会を終えた。ホールアウト時点の順位は１２位。中継局ＴＢＳのインタビューに応じた。

―振り返って。

「最高なスタートが切れたんですけど、なかなか前半思うように伸ばせなくて。後半いい感じで１６番まで伸ばしたので、あと１つ、２つ、１６番か１８番どちらか（バーディーを）取れたらトップ１０に入れるかなと思っていたんですけど、ちょっと厳しいかなという感じですね」

―今週はバーディーも多かったけど、ボギーもかなり多かった。

「ショットに関してはすごく曲がっているとこもありますけど、４日間通じてとんでもなく悪い日があるわけでもなく、安定して打っていたので、そこは良かったなと思いますけど。やっぱりショートゲームっていうところで、昨日の後半のパッティングとか、今日の１８番のアプローチとか、そういう微妙な『３メートル以内には寄せようよ』っていうようなアプローチが、全然うまくいかなかったっていうのはありますよね」

―コースに対応できなかったのか、それとも技術的なものだったのか。

「技術的なこともそうですし、やっぱりこのコース。コースに対して、技術が追いついていなかったっていう感じですね」

―優勝を含む１２年連続の予選通過。マスターズで週末をプレーする特別さは。

「最終日のこの雰囲気っていうのは好きですし。ただね、最終組がまだ６番とかプレーしている時に終わってしまうのは悲しいですけど。でもね、こうやって４日目を毎年プレーできているっていうのはすごく良かったなと思います。来年は、もう少し遅い時間で、優勝争いができる位置でプレーできるように頑張りたいなと思います」

―改めてこの１週間を。

「状態が自分の中ではかなりいいと思って入ったんですけど、なかなかこう噛み合わなかったっていうところで、まだまだ練習が足りないなっていう印象でしたね」

―テレビの前のファンへ。

「バーディーはたくさん見せられたと思うんですけど、その分、恥ずかしいようなプレーがいっぱいあったので。それは来年までにしっかり克服して頑張りたいなと思います」