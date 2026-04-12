フリーアナウンサー古舘伊知郎（71）が12日、TBSラジオ「ONE−J」（日曜前8・00）にゲスト出演し、嫌いになるほど才能を感じる噺家（はなしか）について語った。

パーソナリティーの女優・本仮屋ユイカからは、「しゃべり屋さんの中で、この人凄いなとか、こりゃ見ちゃうなって方はいらっしゃいますか？」と質問された。

古舘は「このところ、執拗に何回か言ってるんですけど。いっぱいいるんですけど」と前置きしつつ、「1人だと神田伯山」と、講談師の神田伯山を挙げた。

高座を現場で聴き、その才能を実感したという。「末廣亭、新宿に呼ばれた時に、僕が30分ぐらいしゃべるって時。すっと彼が本番になった時、裏で聞いていたんですよ。壁1枚、隔てて。だから、真後ろでずっと耳をそば立てていた。やっぱ天才ですね」と振り返った。

本仮屋からは「どんなところに天才性を感じますか？」と“さら問い”が。古舘は「言葉の畳み込みの気持ちよさったら、いや半端ないですね。講談というベースの上で、凄いものがありますね」と返答。「す〜っごく嫌いになりましたね」と、嫉妬心を口にしていた。