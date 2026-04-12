【私立珈琲小学校】瑞江でみつけた、住宅街に佇む“学校”コンセプトのコーヒースタンド

瑞江駅から徒歩約10分、MADO TERRACE DOMA TERRACE内にある隠れ家的コーヒースタンド。焙煎所を併設したこちらのお店では、豆や抽出方法にこだわった本格ハンドドリップコーヒーをはじめ、自家製スイーツや軽食にもぴったりなサンドイッチが楽しめます。今回は休日のランチ兼カフェ目的で訪問してきました。

こだわりバケットで楽しむ、甘さと旨味が際立つサンドウィッチ2種

『あんこクリームチーズサンドウィッチ』

カリッと焼き上げたバケットに、クリームチーズとあんこをサンド。コクのあるチーズとやさしい甘さのあんこが重なり合う、クセになるあまじょっぱい味わいです。

ドリップコーヒーと合わせると、程よい酸味が全体を引き締めてくれて相性抜群!

『BLTサンド』



こちらもカリッと焼き上げたバケットが魅力!

ベーコンの旨味とシャキッとしたレタス、トマトのフレッシュさがバランス良くまとまった一品。軽食ながらしっかり満足感あり◎

スシローしなこ監修フラッペ登場♡飲むブルーベリーヨーグルトッペが話題に

ラムの香りとほろ苦さが重なる、大人向けラテ

『ダークラムラテ』

グラスに近づけた瞬間に広がる芳醇なラムの香り。ほんのり甘さのあとにラテの苦味がふわっと追いかけてくる、大人の一杯。

エスプレッソのほろ苦さとバナナの甘さが調和した濃厚ケーキ

『エスプレッソバナナケーキ』

エスプレッソパウダーをまとったクリームチーズのほろ苦さと、バナナのやさしい甘さが絶妙!

しっとり濃厚で、どこかティラミスのような味わい!

コーヒーの香りに包まれる、居心地抜群のカフェタイム



焙煎所も併設された店内は、コーヒーをイメージしたブラウンの家具と暖色のライトが心地よいおしゃれ空間。

外のベンチでゆったり過ごせて、わんちゃん連れやベビーカーでも利用しやすいのも嬉しいポイント◎

スイーツやフードはどれもコーヒーとの相性をしっかり考えられていて、カフェタイムにぴったりのお店でした。

・住所 東京都江戸川区西瑞江3-2-8

・価格帯 500円～1,500円

・最寄駅 瑞江駅

・アクセス 瑞江駅から徒歩約5分

・営業時間 10:00～17:00

・定休日 不定休