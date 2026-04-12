歌舞伎俳優・中村勘九郎の妻で女優の前田愛（４２）がＳＮＳを更新し、新生活の始まりについて記した。

前田は１１日、自身のインスタグラムを更新。「春ですね」と書き出すと「街中のさくらがきれいで心弾む 桜の花びらの絨毯 形を残して散った桜の花を見つけて遊ぶ 押し花にすればよかったな〜」と、名残惜しい様子。続けて「入学式をふたりとも終えて新しい生活のスタートです」と記し、歌舞伎俳優の長男・中村勘太郎と次男・中村長三郎の新生活についてつづった。

この投稿には、「おめでとうがたくさん これからも素敵な日々が続きますように」「桜も愛さんも美しい」「いつ拝見してもお綺麗」「新しい生活に新しい出会い、楽しみですね」「節目の季節ですね 笑顔が素敵で癒されます」「可愛い 変わらず美しいって素晴らしいですね」「勘太郎くん 長三郎くんご入学おめでとうございます 学校も歌舞伎もいっぱい楽しんでほしいですね」などのコメントが寄せられた。

１９９３年にデビューした前田は「あっぱれさんま大先生」などに出演し「チャイドル四天王」の一人として人気を博した。２００９年に８年越しの交際を実らせ、勘太郎（現勘九郎）と結婚。歌舞伎俳優の勘太郎と次男・長三郎の２人の息子がいる。