この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

キャンピングトレーラーYouTuberのばも氏が、「【ついに公開】RVパーク鹿沼 プレオープン詳細すべて話します」と題した動画を公開した。動画では、5月2日からスタートする「RVパーク鹿沼」のプレオープンに向け、区画ごとのサイズや料金体系、予約方法などが詳しく解説されている。

冒頭、ばも氏はプレオープンに合わせて各サイトの料金やルールを決定したと報告。全5サイトのうち、1番から3番を通常サイトとして運用するという。斜面を活かした地形で、幅は全区画6mに固定されている一方、長さは1番の7mから、2番の8～9m、3番の10m強と徐々に広くなる特徴がある。この通常サイトの料金は1泊5000円で、焚き火も自由に行える。さらに、区画の広さを活かして車2台でシェアする場合、1台につき3500円の追加料金で利用できる柔軟な仕組みも用意された。

また、残る4番と5番のサイトは、今回のプレオープン限定でフリーサイトとして試験運用される。電源ありのエリア（3台分）が1泊4000円、電源なしのエリア（3台分）が1泊3500円で提供され、複数の利用者が自由にスペースを共有する形式を試すという。

施設利用に関する注意事項として、市区町村との調整が完了していないため、ゴミは各自で持ち帰る必要がある。提供される水についても、食器洗いには利用できるが飲料水としては未検査のため、持参するか煮沸するよう呼びかけた。一方で、隣接する施設のドッグランが、宿泊者に限りチェックアウトまで1匹1000円で利用できる嬉しい特典も紹介されている。

現在、予約は各種SNSのダイレクトメッセージで先行して仮押さえを受け付けており、後日専用の予約サイトが案内される予定だ。プレオープンならではの自由なフリーサイトなど、新たな試みが盛り込まれたRVパーク鹿沼。興味がある方は、ぜひSNSを通じて詳細を確認してみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:15

プレオープン日程と料金決定の報告
01:13

通常サイトの区画サイズと料金詳細
02:34

プレオープン限定となるフリーサイトの試験運用
03:42

予約方法とSNSでの仮押さえについて
04:51

ゴミや水・ドッグランに関する注意事項

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