ABEMA開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画『コムドット 30時間パイから逃げ切れれば1億円！』にて、コムドットのひゅうがが自身の恋愛や好きなタイプについて赤裸々に語る場面があった。

【映像】「今好きな人はいますか？」“彼女”について話すひゅうが

ひゅうがと言えば、今年、"噂の彼女"との交際が週刊誌で報じられたばかり。4月12日の早朝、宿泊先の教室（コムドット部屋）に突如として「子ども記者」たちが突撃し、緊急記者会見が開かれた。

猛ダッシュで現れた子ども記者たちから「いま好きな人はいますか？」という直球の質問が飛ぶと、ひゅうがは「俺はね、好きな人は常にいるよね、生まれてからこの方。いない時はない」と潔い回答。記者から「付き合っちゃえ！」と無邪気に促されると、「確かにな〜。でも大人になるとなかなか難しいよね。緊張しちゃって」と、苦笑いしながら大人の恋愛の難しさを語った。

また好きな女性のタイプについての質問が及ぶと、子ども記者たちが「僕はショート派」「僕はどっちも好き」と自身の好みを語り出す展開に。それを受けたひゅうがは、外見や性格などのタイプについて「うーんどっちもかも。ありがとう。笑ってくれて」と返し、子どもたちの純粋な問いかけにたじたじになりながらも、終始和やかな雰囲気で回答した。

『30時間限界突破フェス』は、開局10周年を迎えるABEMAが4月11日（土）15時から12日（日）22時にわたって生放送する特別番組。人気オリジナル番組の特別版に加え、挑戦的な企画を多数用意。歴史と挑戦を織り交ぜた企画群が30時間ノンストップで放送され、ABEMA全体を"フェス会場"に見立てて3チャンネルで同時進行する。