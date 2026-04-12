コンビニ各社が力を入れている少量の惣菜。今回はコンビニ最大手のセブン‐イレブンの「カップデリ」に注目。おいしさは？リピートしたいものは？料理のプロと編集部が試してランキング！

【写真】一同「おいしい！」と絶賛した“おやつデリ”

セブン-イレブン「カップデリ」頂上決戦

カップ容器に入った少量サイズの惣菜として2018年に登場したセブン―イレブンの“カップデリ”。今回はそのうち30種類を忖度なしに3人が実食審査した。

「食べ比べてみて、レベルの高さにビックリ！毎日の食事に1つ2つ足して、献立の彩りや不足しがちな栄養を補うのにいいですね」

と、話すのは、栄養と料理のプロで、料理家兼、管理栄養士の曽根小有里さん（以下、曽根・敬称略）。

「野菜のフレッシュな食感と彩りの良さが魅力。和洋中のラインナップで食卓が華やぎますね」（曽根）

いっぽう「カップデリはサラダ中心だと思っていたけど、おつまみ系も充実していて、宅飲み派にはうれしい。全体的にやや味が濃い傾向かも」と、フードライターのMさん（以下、M）。

編集部員・Tは「少量サイズで割高だと思っていたが、一人分を手作りするよりコスパがいいと思いました」（以下、T）。

そんなカップデリを「味」「コスパ」「満足度」の3項目、各5点満点で採点。「サラダ・野菜」と「主菜・おつまみ」の2部門の各上位5商品を発表！

「迷ったときの参考にしてください」（曽根）

サラダ・野菜部門

「あと1品欲しい」「野菜不足を感じる」そんなときにぴったり。数あるデリの中から選ばれたベスト5をチェック！

《第5位》ラー油仕立てのピリ辛白菜

パリポリとつい手が進む副菜／213.84円

にんにくとラー油がきいた白菜の浅漬け。「白菜も唐辛子もたっぷり！ピリ辛な刺激で代謝も上がりそう」（曽根）、「クセになる味。サラダ感覚でモリモリ食べられる」（M）

《第4位》こうじ味噌マヨネーズ入り野菜スティック

おやつ感覚で野菜不足を解消！／280.80円

甘みのあるこうじ味噌マヨネーズをディップして食べる野菜スティック。「シンプルに野菜をとりたいときに手軽」（曽根）、「味噌マヨは好みが分かれるかも？私にはやや甘め」（M）

《第3位》たことブロッコリー手摘みバジルのサラダ

にんにくやチーズの風味でおいしさ増し増し／300.24円

蒸しだこ、ブロッコリー、じゃがいもなどにバジルソースをかけた冷菜風。「ブロッコリーがフレッシュで、たこはやわらか。バジルの香りも爽やか！」（曽根）、「冷製パスタの具にしても」（M）

《第2位》ブロッコリーチキンエッグ

低カロリー、高タンパクのヘルシーデリ／365.04円

ブロッコリー、鶏むね肉、ゆで卵をシンプルに（ドレッシングは別売り）。「ゴロッと入っている卵がインパクト大。そのままでおいしい」（曽根）、「高タンパク、低脂肪でダイエット中によさそう」（T）

《第1位》7種具材のお豆腐とひじきの煮物

具材たっぷりで身体にうれしい和惣菜／235.44円

ひじき、豆腐、枝豆、れんこん、油揚げ、にんじん、ごぼうを使用。「食物繊維やミネラルが手軽にとれていいですよね。具材をイチからそろえて煮る手間を考えると高コスパ」（曽根）、「ご飯に混ぜておにぎりにしたい」（M）

主菜・おつまみ部門

弁当や毎食のおかずから、ビールやワインのお供まで。タンパク質補給にもうってつけなデリの中で買うべき一品とは？

《第5位》ガツンとにんにくとんこつ醤油水餃子

腹ペコでも大満足の濃厚テイスト／246.24円

にんにく強めの水餃子にとんこつ醤油だれ＋キャベツ。「皮はもっちり、具は野菜がシャキシャキ。元気が出そう！」（曽根）、「いわゆる“二郎系”の風味がウマい！肉が増えたらなお良し」（T）

《第4位》チーズ盛り合わせ

ひと口サイズでいろんな種類が楽しめる／386.64円

ゴーダ、チェダー、パルメザン、カマンベール、4種チーズの盛り合わせ。「プチプラなのにデパ地下のような種類の多さで楽しい」（曽根）、「やや風味が弱いが、コスパを考えれば十分満足」（M）

《第3位》冷たいまま食べるピーマンの肉詰め

ピーマンの食感やほろ苦さが秀逸／321.84円

鉄板で香ばしく焼き上げたピーマンの肉詰め。「ピーマンがシャキッとしていてうれしい。栄養価的にも優秀」（曽根）、「このままお弁当に使えそう。テリーヌっぽい肉だねはやや微妙」（M）

《第2位》柚子だし香る6種類のねばねば豆腐

なめらかな豆腐、ツルッといけます／235.44円

オクラ、なめこ、長芋、わかめ、めかぶ、もずくがのった冷ややっこ。「タンパク質やビタミン、ミネラルもとれて、ご飯にもお酒にも合う」（曽根）、「ネバネバ食材となめらかな豆腐が好相性」（T）

《第1位》直火焼きさばのおろしぽん酢

焼きさばがふっくらジューシー／300.24円

脂ののったさばをきのこ、粗おろし大根と一緒にぽん酢でさっぱりと。「シャキシャキの粗おろしにきのこもたっぷりで食べ応えがある。さばの身もふっくらおいしい」（曽根）、「魚特有のクセがなく、あっさり、いいお味！」（M）

番外！スイーツ編

サラダでも主菜でもないけれど、全員が「おいしい！」とビックリしたおやつデリがこちら！

さつまいもっち

プニュッとした優しい歯ざわり甘さも控えめ／246.24円

しっとり蒸したさつまいもを練り込んだもっちり生地で、さつまいも餡を包んだスイーツ系。「半分に切ると断面の色合いがきれいで映えますね。おやつにも小腹がすいたときにも食後にもおすすめ」（曽根）、「もっちりしっとり、程よい甘さでつい手が伸びる」（T）

※商品は首都圏のセブン-イレブンで3月上旬に購入したもので、価格はすべて編集部調べ、税込み表示です。

※店舗により取り扱いがない場合や、販売を終了している場合があります。

ジャッジしたのは……

曽根小有里さん●料理家、管理栄養士、フードコーディネーター。ソムリエの資格も持ち、ワインやビールにぴったりのおつまみレシピや、栄養・健康に関するアドバイスを各種メディアで発信している。

編集部員・T●小誌編集担当。25歳、男性。一人暮らしで自炊は簡単なもの中心だが、コンビニやスーパーの惣菜・加工食品もよく利用。コンビニの新作や期間限定商品は必ずチェックする。

フードライター・M●飲食店取材など、料理・フード系の書籍・雑誌を中心に執筆。日々の晩酌が楽しみのビール党。

取材・文／松家寛子