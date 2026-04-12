ゆるっとした空気をまといながら、テーブルでは一転して強気。24歳人気グラドルが見せたギャップ満点のプレーに注目が集まった。

【映像】24歳グラドル美女、強気プレーと“ギャップ表情”

女性12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルAが4月11日に配信。ふんわりとした“マシュマロボディ”の異名を持つ西野夢菜が、柔らかな表情からは想像しにくい攻めの一手に、解説者も思わず反応。見た目の印象を鮮やかに裏切る勝負勘が、視聴者の反響を呼んだ。

開始直後にフルハウスで羽田千夏からポットを獲得するなど、好調な滑り出しを決めた西野。2位の好位置で迎えたこの場面では、クラブとハートの「52」で参戦。誰もがすぐに撤退を決めたくなるような弱いハンドだが、その表情は自信たっぷり。このプレーに実況のテツヤは「うわ、夢菜さん、『52オフ』（マークが揃っていない状態）でコールを入れました」と解説者のAmuへ水を向け、Amuも「いかついですね…」と驚きの声。「1つ前のタイミングでチップをしっかり増やしてきたので、そのチップ差を活かしてコールにくる場合もある」と説明した。

これと対戦したのがスペードの「Q9」を持つ羽田。フロップには全てハートの「10」「5」「4」が並んだ。西野はもう1枚ハートが来ればフラッシュという状況でコール。ターンはダイヤの「3」。ストレートの可能性も生まれた西野はチェックし、羽田もそれに続く。

リバーはハートの「A」。西野にフラッシュが完成すると、ためらいなく2200点のチップを上乗せ。たまらず羽田はフォールドし、西野がポットを獲得した。弱いハンドで参加しながら、最後はしっかり役を完成させた西野の好プレー。これに視聴者は「やるやん」「ゆめなちゃん可愛すぎ」「西野さん、爪痕残しそう」と歓声を上げた。

やわらかな雰囲気と大胆な勝負勘。西野夢菜というプレーヤーの大きな魅力の一つとして視聴者に伝わった一幕だった。

◆ABEMA Queen Of Poker（AQOP） 女性12人が「ポーカークイーン」の座を競い合うABEMAオリジナルのトーナメント。6人2テーブルの予選ステージを各人2戦ずつ行い、獲得ポイント上位6人がFINALステージへ進出する。賞金総額は280万円。

（ABEMA／「ABEMA Queen Of Poker」より）