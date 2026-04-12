◆米男子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 マスターズ 第３日（１１日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

１６位で出た２０２１年大会覇者の松山英樹（３４）＝ＬＥＸＵＳ＝は６バーディー、６ボギーの７２で回り、通算２アンダーでホールアウトした。３番からの３連続バーディーで一時はトップと７打差の４位に浮上。１１位で折り返したが、１７、１８番を連続ボギーとし後退した。

ホールアウト後、中継局ＴＢＳのインタビューに応じた。

―振り返って。

「最後まで気持ち良く回らせてくれないなっていう感じでしたね」

―ムービングサタデー、かなり攻めていった結果。バーディーも量産しているが、ボギーは気持ち良くプレー出来なかった結果か。

「そうですね。本当に小さなミスが重なっているっていう感じですけど。１８番は４回いいショット、パットを打ってもボギーになってしまうような感じなので。やっぱりそれはこのコースの難しさだと思いますし、そこを明日こそはいいプレーができるように頑張りたいなと思います」

―コースコンディションは明日はもっとタフに。

「やっぱり最終組の近くになるともっと厳しいコンディションになると思うんですけど、明日はスタートが早いと思うので、いいコンディションだと思うので、伸ばしていけるように頑張りたいなと思います」

―昨年は最終日に攻めて６６。明日、２０２６年の最終日はどんな気持ちで臨む。

「この３日間、本当に悪いゴルフはしていないと思うので、それを明日も続けて、本当に結果だけを待っている感じなので。その結果を、最後出せるように頑張りたいなと思います」