櫻坂46の山天（20）が11日夜、自身の公式ブログを更新し、副キャプテンに就任したことを報告した。

ブログでは「『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』1日目ありがとうございました！ 櫻坂46を応援してくださるBuddies（ファンの総称）の皆様 いつもありがとうございます！」と感謝を伝え、この日東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で開催した5周年アニバーサリーライブ初日公演について感謝をつづった。その上で「先ほど、発表させていただきましたが、この度、櫻坂46の副キャプテンを務めさせていただく事になりました。櫻坂46の 山 天（やまさき てん）です。改めてよろしくお願いいたします！」と伝えた。

「まずは、櫻坂46の5周年をこんなに素敵な形でBuddiesとお祝いできて本当に幸せです。Buddiesの熱い応援にいつも胸がいっぱいになります。今日もみんなの熱いエネルギーと熱い愛をたくさん受け取って、本当に自分はなんて幸せ者なんだろうと感じていました」とライブについて回想。「Buddiesの皆様、櫻坂46を国立競技場に連れてきてくれて本当にありがとうございます。一緒に夢を叶えてくれてありがとうございます」と感謝を重ねた。

「そして、Buddiesはもちろんですが、櫻坂46をここまで導いてくれたのはキャプテンの松田里奈のおかげだと思っています」と21年から副キャプテン、22年からキャプテンを務めている同期の松田里奈（26）について言及。「松田はグループ活動がなかなかうまく行かない時も、ずっと櫻坂46のことを支え続けてくれていました。私たちには想像もできないエネルギーを、たくさんグループに注いでくれています」とつづった。

「今回のライブのリハーサルが始まる前にもメンバー全員を集めて話をしてくれました。そうやって常にメンバー全員の士気を高めてくれています」と明かし、「松田の視野の広さや色々な方々に気配りを忘れないところ、人一倍働いても疲れを見せずに周りを明るくしてくれるところ、本当に尊敬するところしかありません」と続けた。

「副キャプテンはそんなキャプテンを近くで支えることが出来る貴重なポジションだと思っています。そんなポジションに名前をあげてくれた松田に感謝しています」とし、「私に出来ることは少ないかもしれない。まだまだ未熟者ですが、グループを強くしたいという気持ちの大きさには揺るぎない自信があります。人生をかけて櫻坂46に、自分の持ってる全てを注ぐ覚悟です」と誓った。

「私からひとつ皆様にわがままなお願いがあります」と切り出し、「Buddiesの貴重な人生の時間を少しだけ、櫻坂46にください」と呼びかけた。「櫻坂46の本当の勝負はこれからだと思っています。これからもBuddiesと一緒に夢を追いかけていきたい。欲を言えば、私がおばあちゃんになっても、櫻坂46はたくさんの方に愛されるグループでいて欲しいです」と願った。

「Buddiesが悲しいときは、他の誰でもない私たち櫻坂46があなたのことを笑顔にしたいです。あなたを勇気づけるものも、前を向くきっかけも、はじめの一歩を後押しするのも、全部全部櫻坂46がいいです。Buddiesの頑張る“理由”になりたいです」と思いを込めた。「これからも櫻坂46と共に、人生を歩んでくれたら嬉しいと思っています」と訴えた。

「でも、もうみんな櫻坂46と一緒に過ごしてくれていることちゃんとわかってます」としつつ、「世界中のBuddies一人一人が私たちにたくさんのパワーを送ってくれてることを知っています！！！全部全部大切に受け取らせていただいています！本当にいつもありがとうございます！！！！」とあらためて感謝した。

アニバーサリーライブは2日間開催する。「今日もBuddiesの顔が見れて幸せでした」と伝えた上で、12日に控える2日目公演に向けて「さぁ、明日は最終日！！！今、櫻坂46が持ってる力を全部、メンバー全員で、パフォーマンスにぶつけたいと思っています！」と意気込んだ。「Buddiesも全力で楽しむ準備は出来てますかー？」と尋ねて「Buddiesの幸せが私の幸せです！だから思いっっっきり楽しんでね！悔いのないように！！！全力で！！！！『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』最後まで盛り上がっていきましょうー！！！」とアピールした。「これからも櫻坂46をよろしくね」と締めくくった。

山は13歳の中1だった18年11月、二期生としてグループに加入。「五月雨よ」「何歳の頃に戻りたいのか？」とシングル表題曲でセンター。「天ちゃん」の相性で親しまれ、ファッション誌「ViVi」の専属モデルも務める。