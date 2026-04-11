すくすく成長中の子猫たちは好奇心いっぱい。今日はお部屋を探検する中で飼い主さんの作業スペースを発見して……。

オフィスチェアと子猫という組み合わせが反則級にかわいいこの投稿は、記事執筆時点で7千回以上再生され、「可愛い探検家たち♡」「イタズラ子猫ちゃん達は可愛さ満点！」「Simply adorable!（本当にかわいい！）」など、日本語だけでなく英語でも多くのコメントが寄せられています。

【動画：作業スペースにやってきた子猫たち→オフィスチェアによじ登り…悶絶級に『尊い光景』】

オフィスチェアを登山

YouTubeチャンネル『Tiny Kitten』では、ブリーダーの飼い主さんのもとで暮らす子猫たちが、飼い主さんの作業スペースで遊ぶ微笑ましい様子が紹介されています。

すくすく成長中の子猫たちは、できることがどんどん増え、好奇心もますます旺盛になってきているのだとか。冒頭では、2匹の子猫が飼い主さんのオフィスチェアによじ登る姿が見られます。

初めての場所に好奇心が抑えられない2匹は椅子を観察したりにおいを嗅いだり、大忙しの様子。

そんな2匹から視点を上にずらすと…

不安定な背もたれの部分に登った子猫が！小さな体でどうやって？と思っていると、下にいた1匹が爪を立てながら背もたれを“登山”して同じく上に到達。

恐るべし子猫の身体能力と適応力…！

まさかのお姉さん猫も参戦

しばらく子猫が作業スペースを各々のペースで探索していると、椅子の背もたれに大きな影が。

お姉さん猫のちゃぼさんです。子猫たちの様子が気になったのか、単に楽しそうで混ざりたかったのか、1番高い背もたれの上から様子を一瞥し…

椅子から降りて去っていきました。

PCとキーボードの間から

子猫はついに机の上に到達。そこには高価なノートPCやキーボードがあるけれど、そんなことはお構いなしに自由に遊んでいます。

ノートPCとキーボードの隙間からカメラをのぞいたり、

ノートPCと壁の間で遊んだり。ノートPCが落ちてしまわないかハラハラしてしまいますが、飼い主さんは気にも留めずにその様子を見守っており、赤ちゃん猫たちへの愛を感じました。

投稿には「可愛さ満点！」「可愛い探検家たち♡」「チャボちゃんも子猫の頃遊んだ場所ですね」などのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『Tiny Kitten』では、他にもたくさんの子猫たちの成長や日常の様子が投稿されています。

赤ちゃん猫たち、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル『Tiny Kitten』さま

執筆：あきこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。