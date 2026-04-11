ソシエダvsアラベス スタメン発表
[4.11 ラ・リーガ第31節](アノエタ)
※21:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 18 カルロス・ソレール
MF 23 ブライス・メンデス
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 24 ルカ・スチッチ
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
GK 32 アイトール・フラガ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 38 ルケン・ベイティア
MF 15 パブロ・マリン
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 46 Ibai Aguirre
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 11 ゴンサロ・ゲデス
FW 14 久保建英
FW 19 ジョン・カリカブル
FW 22 Wesley
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ
[アラベス]
先発
GK 1 アントニオ・シベラ
DF 7 アンヘル・ペレス
DF 14 ナウエル・テナグリア
DF 17 ホニー・オット
DF 21 アブデ・レバッハ
DF 24 ビクター・パラダ
MF 8 アントニオ・ブランコ
MF 18 ホン・グリディ
MF 19 パブロ・イバニェス
FW 11 トニ・マルティネス
FW 22 イブラヒム・ディアバテ
控え
GK 13 ラウール・フェルナンデス
GK 31 G. Świderski
DF 3 ユセフ・レケディム
DF 5 ジョン・パチェコ
DF 16 ビレ・コスキ
DF 27 Egoitz Muñoz
MF 4 デニス・スアレス
MF 6 アンデル・ゲバラ
MF 10 カルレス・アレニャ
MF 20 カセベ
FW 9 マリアーノ・ディアス
FW 15 ルーカス・ボジェ
監督
キケ・サンチェス・フローレス
※21:00開始
<出場メンバー>
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 ジョン・アランブル
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァル
DF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 7 アンデル・バレネチェア
MF 8 ベニャト・トゥリエンテス
MF 18 カルロス・ソレール
MF 23 ブライス・メンデス
FW 9 オーリ・オスカールソン
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
GK 32 アイトール・フラガ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 38 ルケン・ベイティア
MF 15 パブロ・マリン
MF 21 アルセン・ザハリャン
MF 46 Ibai Aguirre
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 11 ゴンサロ・ゲデス
FW 14 久保建英
FW 19 ジョン・カリカブル
FW 22 Wesley
監督
ペッレグリーノ・マタラッツォ
[アラベス]
先発
GK 1 アントニオ・シベラ
DF 7 アンヘル・ペレス
DF 14 ナウエル・テナグリア
DF 17 ホニー・オット
DF 21 アブデ・レバッハ
DF 24 ビクター・パラダ
MF 8 アントニオ・ブランコ
MF 18 ホン・グリディ
MF 19 パブロ・イバニェス
FW 11 トニ・マルティネス
FW 22 イブラヒム・ディアバテ
控え
GK 13 ラウール・フェルナンデス
GK 31 G. Świderski
DF 3 ユセフ・レケディム
DF 5 ジョン・パチェコ
DF 16 ビレ・コスキ
DF 27 Egoitz Muñoz
MF 4 デニス・スアレス
MF 6 アンデル・ゲバラ
MF 10 カルレス・アレニャ
MF 20 カセベ
FW 9 マリアーノ・ディアス
FW 15 ルーカス・ボジェ
監督
キケ・サンチェス・フローレス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります