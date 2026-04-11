[4.11 ラ・リーガ第31節](アノエタ)※21:00開始<出場メンバー>先発GK 1 アレックス・レミロDF 2 ジョン・アランブルDF 6 アリツ・エルストンドDF 16 ドゥイェ・チャレタ・ツァルDF 17 セルヒオ・ゴメスMF 7 アンデル・バレネチェアMF 8 ベニャト・トゥリエンテスMF 18 カルロス・ソレールMF 23 ブライス・メンデスFW 9 オーリ・オスカールソン

FW 24 ルカ・スチッチ控えGK 13 ウナイ・マレーロGK 32 アイトール・フラガDF 3 アイエン・ムニョスDF 38 ルケン・ベイティアMF 15 パブロ・マリンMF 21 アルセン・ザハリャンMF 46 Ibai AguirreFW 10 ミケル・オヤルサバルFW 11 ゴンサロ・ゲデスFW 14 久保建英FW 19 ジョン・カリカブルFW 22 Wesley監督ペッレグリーノ・マタラッツォ[アラベス]先発GK 1 アントニオ・シベラDF 7 アンヘル・ペレスDF 14 ナウエル・テナグリアDF 17 ホニー・オットDF 21 アブデ・レバッハDF 24 ビクター・パラダMF 8 アントニオ・ブランコMF 18 ホン・グリディMF 19 パブロ・イバニェスFW 11 トニ・マルティネスFW 22 イブラヒム・ディアバテ控えGK 13 ラウール・フェルナンデスGK 31 G. ŚwiderskiDF 3 ユセフ・レケディムDF 5 ジョン・パチェコDF 16 ビレ・コスキDF 27 Egoitz MuñozMF 4 デニス・スアレスMF 6 アンデル・ゲバラMF 10 カルレス・アレニャMF 20 カセベFW 9 マリアーノ・ディアスFW 15 ルーカス・ボジェ監督キケ・サンチェス・フローレス

データ提供:Opta

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