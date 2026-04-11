吉住「誰も通ってない道を進んでいけたら、カッコいいなと思います」

日常の奥に潜む些細な違和感や狂気を見つめるその眼差しが、いま捉えているものとは──？ ピン芸人として独自の道を歩み続けてきた吉住さんが、自身の現在地について語ります。

芸人仲間から常に一目置かれる存在であり、演技や小説執筆など多方面で活躍。最近は一人旅や習い事の時間も楽しむようになったという吉住さんが語る、“今”と“これから”。「こんなにしっとりした話でいいんですか…？」と何度も確認しながら、じっくり真摯に向き合ってくれました。

世間から少しズレていても自分の幸せを追求する、そんな人たちを描きたい

── デビュー当初はコンビだったそうですが、現在ピン芸人を続けている理由をお聞かせください。

吉住 私、『キングオブコント』で優勝したくて芸人になったんですよ。なので、解散後も焦って相方を探してたんですが、トンツカタンのお抹茶さんに「相方は慌てて探すものじゃない。もっと自分の気持ちに向き合った方がいいよ」と言っていただいて。とはいえ、舞台って立ち続けていないと出るのが怖くなっちゃうから、バカリズムさんのDVDで勉強しながらピンネタを作って、解散の翌月に一人で舞台に立ったんです。そのネタを見てくださったディレクターさんのおかげで初のテレビ出演が決まって、流れるままに今に至るっていう感じですね。

── 周りの声を柔軟に受け止めたことが今に繋がっているんですね。

吉住 コンビ時代は「どんな人なのかわからない」ってよく言われていたんですけど、ピンになった途端「吉住って暗いね」と言われるようになって。自分では明るい部分もあると思っていたけど、周りから見える姿は違うんだなと。その時に、芸人は自分がどう見せたいかよりもどんな印象なのかが大事なんだと感じて、人の意見に、より耳を傾けるようになりました。

── “こうあらねば…”という苦しさを感じたことはありますか？

吉住 養成所時代に感銘を受けたのがバナナマンさんの「ルスデン」というネタで、結構ブラックな内容なんです。そういうネタを作りたいと思っていたから、そりゃ暗いと思われるよな…と腑に落ちて。周りは明るい人ばかりだし、ある意味自分の武器になるんじゃないかと思いました。ただ実際は明るい部分もあるから、バラエティ番組で本来の自分以上に暗く見せようとして、うまくいかなかった時期も。最近はその差が埋まってきて、だいぶやりやすくなりました。

── 近頃は好きなことを伸び伸びお話しされている印象があります。

吉住 それはラジオの存在が大きいですね。テレビだと笑いが欲しくて強い言葉を使っちゃったりもするから、常に“誰かを傷つけてしまったかも…”という葛藤があったんです。なので、真意をじっくり説明できるラジオがあることがありがたくて。私は“自分みたいな人間を好きになる人なんていない”というネガティブ思考が強い性格なんですが、ラジオを始めてから“あれ、思ったよりもみんな優しいぞ…？”と感じるように。ネットで叩かれたりするんじゃないかと怯えていたけど、世間の温かさを知りました。

── 『THE W』優勝など、芸人として成果も上げてきたことで重荷が取れた部分もありますか？

吉住 そうですね。でも『THE W』優勝で一番嬉しかったのは、コントを続けていいんだと思えたことかな。それまでは決勝に行けても勝ちきれないことが続いていたので、自分は向いてないのかも…と悩んだこともあって。だからこそ、優勝して“自分の土台の部分を大事にしていいんだ”という感覚になれたのは、芸人を続ける上での支えになっていると思います。

── ご自身のコントの強みは？

吉住 以前、真空ジェシカのガクさんに「吉住のネタって、なんか見てられるんだよね」と言ってもらったことがあるんです。当時は真意をつかみきれなかったけれど、芸歴を重ねる中で「吉住っぽいネタを作る人っていないね」と言われることが増えてきて。それを聞いた時に、“見ていられる”って個性を指しているのかなと思ったんですよね。小さい笑いをとるんじゃなくて、自分が大事にしたい世界観だとか、面白いと思っていることだけを詰めたネタ作りをしているっていう褒め言葉だったのかなって。だから、今はそこが自分の強みなんだろうな、と思います。

── 独創的なネタはどういった点から着想しているのでしょうか。

吉住 こういう人がいたら嫌だなってところから考えたりするんですけど、決して馬鹿にしているわけではなくて。自分でその役をやっている時って、めっちゃ楽しいんですよ。ダンボールを切り抜いた人型を彼氏だと言い張る女の子も、世間から見るとちょっとズレてるかもしれないけど、自分の幸せを追求しながら懸命に生きてて清々しいなって。私は自意識過剰すぎて人生をガチガチに縛りつけているタイプだから、自分がやりたいと思うことに突き進む人たちの方がむしろ健全な気がします。

── 俯瞰することで行動範囲が狭められちゃったりしますよね。

吉住 それに、みんな自分は普通だと思っているけど、誰しもちょっとは変な部分ってあるじゃないですか。「変だね」と言われる人にも、その人なりの常識や正義があったり。なので、多少誇張してはいるものの、“この世界のどこかにはいるかもしれない”という意識で描いているつもりです。

── 日常の中で常に感覚を研ぎ澄ましているのでは…と感じます。

吉住 今までの自分って、ネタのことをずっとうっすら考える日々を過ごしていたんですよ。でも今年はいったん『R-1グランプリ』に出ないことにしたので、少しだけネタと距離ができて。昔のネタを振り返った時に、“この時の自分はこれが面白かったんだ”と思ったんです。それって私の中では初めての感覚だったから、年齢を重ねるにつれて面白いと感じることがだんだん変わっていくのかも…と思う部分も。個人的には、それはそれでネタの幅が広がるからいいんじゃないかなと思ってますね。

自分ルールで可能性を狭めていることに気づいた

── 小説も書かれていますが、コント以外の表現方法への関心は？

吉住 昔は“私の生活なんて誰も興味ないだろ”と思っていたから、エッセイよりも創作に興味があったんです。でも、36歳になって周りの人生が少しずつ枝分かれしていく中で、こういうタイプの人間を面白がってくれる人もいるかもよ、と思ったりも。人間性を出すことに対する抵抗感が減ったというか、少しだけ自分を認められるようになったのかもしれないですね。

── エッセイ、読みたいです。最近は習い事も楽しんでいるとか。

吉住 キックボクシングとボイストレーニングに通っていて、他にもやりたいことはたくさんあります。ピラティス、将棋、陶芸、社交ダンス…。登山もやりたいですし。

── 先日は台湾へ一人旅もされていましたが、そのアクティブさはどこから来ているのでしょうか？

吉住 年齢が大きいかもしれません。今までは“これをやっちゃダメ”みたいな自分ルールがめっちゃ多かったけれど、さすがにもういいよと思って。人生の可能性を狭めていることに気づいて、自分を縛っていたものを少し緩めてみたんです。あとは、思考グセを直すために自分の貧乏性な面を活用した部分も。自己肯定感が低いから、“自分みたいなもんが…”と思いがちで。それって権利を手放していることなんだと考えるようにしたら、いろいろやらなきゃもったいないと思えるように。自分の人生なんだから、人の目なんて気にせずに自分中心に考えようという方向にシフトできた気がします。

── 経験を重ねたことで、芸人という職業と生活のバランスが安定してきたのかなと感じました。

吉住 そうですね。でも、若手で勢いがある子たちのネタを見て、負けたくないなと焦ったりもしますよ。芸人と名乗る以上、何かしら生み出し続けないといけないから、そこは鈍らせないようにしたい。先日の渡辺直美さんのドーム公演を観た時に、“そんな狭いとこでクヨクヨしてないで、こっち来ちゃいなよ”と背中で語られた気がしたんです。自分が決めたこだわりやストッパーを外して、大暴れするのもアリなのかもなって。そうやって、誰も通ってない道を行けたらカッコいいなと思いますね。

── 最後にお尋ねします。どんなおばあさんになりたいですか？

吉住 めっちゃ速足で、「あれもこれも、まだまだやり足りないのよ」と言ってるおばあさん。以前はやりたいことってひとつに絞らないと死ぬまでに極められないと思っていたけれど、今は興味あること全部手を出しちゃえっていう心境なんです。とりあえず一歩踏み出して、向いてなければ手放せばいい。何歳になっても、常に活力が溢れて止まらない人でいたいです。

吉住

よしずみ 1989年生まれ、福岡県出身。2015年に同期とコンビ「ムテンカナンバー」でデビュー。翌年の解散後はピン芸人として活動を開始し、鋭い視点と深い洞察力が光る一人コントで、2020年の『女芸人No.1決定戦 THE W』で優勝を果たす。ネットラジオ『吉住の聞かん坊な煩悩ガール』（GERA放送局）は、毎週土曜20時に配信。