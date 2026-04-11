俳優の中島裕翔さん（32）と新木優子さん（32）が11日、それぞれ所属事務所の公式サイトで結婚を発表しました。

【映像】「作画同じ」と話題の芸能人夫婦たち

中島さんは、「私事で大変恐縮ではございますが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することをご報告させていただきます。互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います。これからも感謝の気持ちを忘れずに、皆様のご支援に恥じぬ存在であり続けられるように、精進してまいります」と報告。

新木さんも「このたび、私事ではございますが、人生の新たな節目を迎えることとなりました。未熟ではございますが、これからも謙虚な姿勢を忘れず、一つひとつのご縁と日々の支えに感謝しながら歩んで行きたいと思います」と、コメントしています。

2人の結婚を受け、SNS上では、「やっぱ人って作画同じ人と付き合うよね」「また作画同じ夫婦が爆誕」という声が寄せられており、大倉士門さん（34）・みちょぱさん（27）夫婦、EXILE TAKAHIROさん（41）・武井咲さん（32）夫婦、柄本佑さん（39）・安藤サクラさん（40）夫婦、神尾楓珠さん（27）・平手友梨奈さん（24）夫婦を例に挙げ、似たもの夫婦と話題になっています。

2人は2017年公開の映画『僕らのごはんは明日で待ってる』で共演。その後も2018年、2020年に放送されたドラマ『SUITS／スーツ』シリーズでも共演していました。（『ABEMA NEWS』より）