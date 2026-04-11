イチロー氏の銅像に起きたハプニングに球団が便乗

マリナーズ公式SNSの“早業”にファンの驚きが広がった。マリナーズ会長付き特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏の銅像が完成し、10日（日本時間11日）に本拠地T-モバイルパークで除幕式が行われた。お披露目の瞬間に起きたハプニングを、球団が機転を利かせて“ファンサービス”に変えた。

日本人初の米国野球殿堂入りを果たしたイチロー氏を称えた銅像が完成。日米通算4367安打を放ったイチロー氏の打席でのルーティンをモチーフにした銅像が披露されたが、覆っていた布を外すと無情にもバットが曲がってしまった。イチロー氏は「ここでもマリアノ（リベラ）にバットを折られるとは思わなかった」と、幾度も対戦したヤンキースの最強守護神を引き合いに出す軽快なジョークで周囲の笑いを誘った。

イチロー氏が丸く収めて幕引きかと思われたが、球団がこれに便乗した。公式X（旧ツイッター）で「速報：今夜のイチローのレプリカ像の無料配布をアップデートした」と報告。バットが曲がった仕様のレプリカ像を公開した。

除幕式が行われた10日（同11日）のアストロズ戦では、イチロー氏のレプリカ像が先着4万人に配布される予定だった。思わぬサプライズにファンは大喜び。「アメリカのこういうユーモアさほんとに好き」「えぇ〜っ」「ユーモアがありますね！ 欲しい！」「え？ またまたぁ?」「『なにこれ!?』ってネタにされるとともに凄い希少価値が出てるんだろうな」などと、SNSにコメントを寄せていた。（Full-Count編集部）