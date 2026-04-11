Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年4月11日は、モバイルバッテリーとUSB急速充電器を兼ね備えた2-in-1仕様の、Anker（アンカー）の「Anker 511 Power Bank（PowerCore Fusion 30W）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) (モバイルバッテリー 5000mAh 30W出力 コンセント一体型)【USB Power Delivery/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】iPhone Android MacBook Air その他各種機器対応 (パープル) 4,490円 （18％オフ） Amazonで見る PR PR

コンセント一体型で、充電器とバッテリーをフュージョン！ Ankerの小さくて軽くて可愛いけど、使い勝手満点なモバイルバッテリーが18％オフ！

Ankerの「Anker 511 Power Bank（PowerCore Fusion 30W）」は、コンセント一体型で充電器とバッテリーの2-in-1を実現、最大30W出力×5000mAh容量を備えたハイブリッドモデル。現在、Amazonで18％オフに！

モバイルバッテリーとUSB急速充電器を兼ね備えた2-in-1仕様、折りたたみ式プラグを内蔵しており、コンセントに直接挿すだけで充電器としても使用可能です。外出時はそのままモバイルバッテリーとして持ち出せるため、屋外・屋内気にすることなく使いこなせます。

スティックタイプデザインでストラップ付き、ポケットやポーチに収まるコンパクトデザインなので、いつでも持ち歩けるまさしくあなたの相棒になりますよ。

最大30Wの高出力と5000mAhで実用性も十分

充電器使用時は最大30W出力に対応し、MacBook Airへの充電も可能、モバイルバッテリー使用時でも最大22.5W出力と高出力、性能も妥協なしです。

容量は5000mAhで、スマートフォンの日常的な充電には十分な容量、キュートな見た目に反して性能もしっかりしていますよ。

Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) (モバイルバッテリー 5000mAh 30W出力 コンセント一体型)【USB Power Delivery/PowerIQ搭載/PSE技術基準適合】iPhone Android MacBook Air その他各種機器対応 (パープル) 4,490円 （18％オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Ankerのアイテム一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年4月11日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料だよ

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp