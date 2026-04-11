吉田麻也、米MLSでのスタメン出場で達成された歴史的な記録

米MLSのLAギャラクシーに所属する元日本代表DF吉田麻也が、プロキャリアにおける大きな節目を迎えた。

現地時間4月8日に行われた試合に先発出場したことで、全公式戦通算で700試合出場という金字塔を打ち立てた。クラブ公式Xは「本日の先発出場により、吉田麻也は全公式戦を通じて700試合出場を達成した」と、その偉大な足跡を速報している。

現在37歳の吉田は、Jリーグの名古屋グランパスでプロキャリアをスタートさせた。その後、オランダ、イングランド、イタリア、ドイツと欧州の主要リーグを渡り歩き、日本代表としても長年キャプテンを務めるなど、第一線で戦い続けてきた。今回の記録は、その鉄人ぶりが改めて証明された形となる。

LAギャラクシーは公式SNSを通じて、チームの守備の要である日本人DFを祝福。「おめでとう、麻也！」と綴っている。所属クラブからのメッセージには、長年にわたって各国のリーグや代表戦で積み上げてきた数字への敬意が込められており、ファンからも多くの称賛の声が寄せられている。

昨季からアメリカに戦いの場を移した吉田だが、新天地でもその存在感は衰えていない。30代後半を迎えてもなお「全大会で700試合」という驚異的な数字に到達した経験豊富なセンターバックに対して、クラブは「本日の先発出場により」記録が更新されたことを強調しており、今後もさらなる活躍が期待されている。（FOOTBALL ZONE編集部）