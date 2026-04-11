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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

旅行や出張の荷造りでいつも頭を悩ませるのが、衣類による荷物のかさばりではないでしょうか。

移動時の荷物は極力コンパクトにしたいけれど、従来の圧縮袋は空気を抜くのが手間。それに、毎回ポンプを持ち歩くのも面倒です。そんなパッキングのストレスをワンプッシュで解決してくれるスマートなアイテムがmachi-yaに登場中の「Qubo」です。

ポンプの携帯不要。ワンプッシュで自動圧縮

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吸引式の圧縮袋を使っていると、「荷造りをしようと思ったらポンプがない」と旅先で慌てた経験がある人もいるのではないでしょうか。

その点、「Qubo」は、内蔵型のポンプを採用しているという点が最大の魅力です。だから、わざわざポンプを一緒に持ち歩く必要がなく、忘れたり紛失したりする心配とも無縁な仕様となっています。

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そのうえ操作は非常にシンプルで、ボタンワンプッシュで数十秒後には自動圧縮が完了するという手軽さ。

収納する衣類の素材や量によって圧縮率は異なるものの、内蔵型ポンプでありながら最大で約90％もの圧縮率を実現するパワフルさを備えているので、これまで衣類だけでいっぱいになっていたバッグのスペースを半分以下に抑えられます。

充電は手軽なUSB Type-C方式を採用。約1時間のフル充電で約10分稼働するため、1度の充電で繰り返しパッキングを行えるのも嬉しいポイントです。

用途に合わせて選べる2サイズ展開

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荷物の量や移動のスタイルに合わせて選べるよう、サイズは2種類が用意されています。

ひとつは、容量約20LのMサイズです。こちらはリュックやビジネスバッグにすっぽりと収まるサイズ感で作られており、2泊3日程度の出張や小旅行に重宝しそうです。

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もうひとつは、容量約32LのLサイズ。大容量タイプのこちらは、機内持ち込み用のスーツケースには1個、受託手荷物サイズの大型スーツケースには2個がぴったりと収まる設計。

単なる圧縮袋としてだけでなく、バッグインバッグのように使うことで、空間を無駄なく使えます。

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メッシュバッグ、折りたたみ式ハンガー、洗濯袋のキャリーアイテム3点もセットでついてくるので、「Qubo」1つを手に入れるだけで、旅行や出張の強い味方が一気に手に入るのも嬉しいポイントです。

高い耐久性と防水性で、どこへ行くにも頼れる相棒に

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袋自体の強度が気になるところですが、「Qubo」は(一財)カケンテストセンターによる品質試験を実施し、高い耐久性と防水性が確認されたハイエンド素材を採用しているそうです。

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強く引っ張っても破れにくく、重い荷物を入れても型崩れしにくいというアウトドアレベルの高耐久仕様。さらに、登山用レインウェアと同等クラスの防水性能が確認されているため、移動中の急な雨や、水回りの床に置いたときでも、中の衣類をしっかりと守ってくれます。

繰り返しの開閉にも強く設計されているため、長期間にわたってスムーズな操作感をキープでき、あらゆるシーンで荷物をコンパクトにまとめたい人にとって頼もしいアイテムとなってくれるのではないでしょうか。

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Source: machi-ya