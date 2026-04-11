「ＤｅＮＡ（降雨中止）広島」（１０日、横浜スタジアム）

高卒７年目の広島・持丸泰輝捕手（２４）が１０日、１軍に合流した。１１日・ＤｅＮＡ戦（横浜）から２０２２年以来、約４年ぶりに１軍登録される。「本当にラストチャンスだと思って頑張りたい」と気合を入れ、攻守でのがむしゃらなアピールを誓った。

この日の試合は雨天中止。打撃練習を行った横浜スタジアム内にある室内練習場から出てきた持丸は汗びっしょりだった。目をギラつかせながら、「ファームでやってきたことを素直に１軍の舞台で発揮できるように。スマートにならずにガツガツとやっていけたら」と力を込めた。

今年は２軍キャンプからスタート。ファーム・リーグではここまで８試合に出場して打率・２６１、１本塁打、２打点の成績を残している。長年の課題である守備面にも「不安要素が消えてきた部分がある」と目を向け、「今は自分に対して楽しみな気持ちがある」とうなずいた。

新井監督は持丸の１軍昇格理由を問われ、「ファームから推薦があったから」と説明。「思い切ってやってくれたらいい」と背中を押した。

１９年度育成ドラフト１位で入団し、２２年には支配下登録されて１軍でも５試合に出場したが、そこから１軍の壁に阻まれ続けた。努力の末、再び戻ってきた舞台。「全力でしがみついていきたい」。巡ってきたチャンスをつかみきる。

◆広島の捕手事情 開幕は坂倉、石原、二俣の３人体制で迎えた。ここまで全１０試合で坂倉がスタメンマスクをかぶっているが、盗塁阻止がゼロと守備面で苦しんでいる。石原は途中出場した２試合でいずれも九回にリードを守り抜くことができず、この日２０２３年以来となるシーズン中の出場登録抹消となった。内野手登録の二俣は代打で１試合に出場したのみ。

◆持丸泰輝（もちまる・たいき）２００１年１０月２６日生まれ、２４歳。北海道出身。１７７センチ、９１キロ。右投げ左打ち。捕手。旭川大高（現旭川志峯高）から１９年度育成ドラフト１位で広島入団。２２年６月に支配下登録。プロ初出場は同２２日・阪神戦。ＮＰＢ通算５試合で安打、打点なし。