【投資部門別売買動向】海外勢は買越額が1兆9149億円と13年ぶりに過去最高を更新 (4月第1週)
●海外勢は買越額が1兆9149億円と13年ぶりに過去最高を更新
東証が9日に発表した4月第1週(3月30日～4月3日)の投資部門別売買動向(現物)によると、米国イランの停戦期待が後退したことが嫌気され、日経平均株価が前週末比249円安の5万3123円と反落したこの週は、証券会社の自己売買が4週ぶりに売り越した。売越額は1兆5984億円だった。前の週は1兆2767億円の買い越しだった。個人投資家は2週連続で売り越し、売越額は4396億円と前の週の145億円から急拡大した。
一方、海外投資家は4週ぶりに買い越し、買越額は1兆9149億円と過去最大だった2013年4月第2週の1兆5865億円を13年ぶりに上回った。前の週は1兆5090億円の売り越しだった。海外投資家は前の週に二重課税を避けるために3月期決算企業の期末配当の権利確定前に国内に移転していた株式を戻したことで買い越しが大きく膨らんだ。それにより、証券会社の自己売買の巨額売り越しに反映された。年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行が13週ぶりに買い越し、買越額は1426億円だった。前の週は1034億円の売り越しだった。
日経平均が反落する中、個人投資家が2週連続で売り越す一方、海外投資家は買越額が1兆9149億円と13年ぶりに過去最高を更新した。
■投資部門別売買代金差額 (3月30日～4月3日)
東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全50社）］
※単位：億円（億円未満切り捨て） ▲は売り越し
海外投資家 信託銀行 個人合計 [ 現金 信用 ] 日経平均 ( 前週比 )
4月 ―――
第1週 19,149 1,426 ▲4,396 [ ▲4,369 ▲26 ] 53,123円 ( -249 円)
3月 ―――
第4週 ▲15,090 ▲1,034 ▲145 [ 3,172 ▲3,318 ] 53,373円 ( +0 円)
第3週 ▲5,191 ▲598 3,383 [ 1,230 2,153 ] 53,372円 ( -447 円)
第2週 ▲4,906 ▲2,700 4,267 [ 2,916 1,350 ] 53,819円 ( -1801 円)
第1週 2,377 ▲10,863 8,329 [ 4,440 3,889 ] 55,620円 ( -3229 円)
2月 ―――
第4週 7,910 ▲7,497 ▲4,604 [ ▲4,495 ▲109 ] 58,850円 ( +2024 円)
第3週 5,426 ▲9,515 5,466 [ 1,317 4,148 ] 56,825円 ( -116 円)
第2週 12,323 ▲4,440 ▲11,658 [ ▲10,494 ▲1,164 ] 56,941円 ( +2688 円)
第1週 2,745 ▲3,788 ▲4,402 [ ▲4,803 400 ] 54,253円 ( +930 円)
1月 ―――
第4週 1,598 ▲2,898 8,348 [ 4,715 3,633 ] 53,322円 ( -524 円)
第3週 1,921 ▲4,249 4,792 [ 1,377 3,414 ] 53,846円 ( -89 円)
第2週 7,804 ▲2,459 ▲6,627 [ ▲6,747 119 ] 53,936円 ( +1996 円)
第1週 12,246 ▲77 ▲5,428 [ ▲5,644 216 ] 51,939円 ( +1600 円)
12月 ―――
第5週 ▲149 175 1,846 [ 29 1,817 ] 50,339円 ( -410 円)
第4週 ▲210 307 ▲3,852 [ ▲4,042 189 ] 50,750円 ( +1243 円)
第3週 ▲4,390 ▲1,766 2,565 [ ▲263 2,828 ] 49,507円 ( -1329 円)
第2週 1,897 1,293 ▲2,502 [ ▲3,936 1,433 ] 50,836円 ( +344 円)
第1週 34 ▲2,084 2,076 [ 23 2,053 ] 50,491円 ( +237 円)
※「信託銀行」は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)など年金基金の売買動向を映すとされる部門。「個人・現金」は個人投資家による現物取引の売買動向、「個人・信用」は個人投資家による信用取引の売買動向。
※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。
株探ニュース
東証が9日に発表した4月第1週(3月30日～4月3日)の投資部門別売買動向(現物)によると、米国イランの停戦期待が後退したことが嫌気され、日経平均株価が前週末比249円安の5万3123円と反落したこの週は、証券会社の自己売買が4週ぶりに売り越した。売越額は1兆5984億円だった。前の週は1兆2767億円の買い越しだった。個人投資家は2週連続で売り越し、売越額は4396億円と前の週の145億円から急拡大した。
一方、海外投資家は4週ぶりに買い越し、買越額は1兆9149億円と過去最大だった2013年4月第2週の1兆5865億円を13年ぶりに上回った。前の週は1兆5090億円の売り越しだった。海外投資家は前の週に二重課税を避けるために3月期決算企業の期末配当の権利確定前に国内に移転していた株式を戻したことで買い越しが大きく膨らんだ。それにより、証券会社の自己売買の巨額売り越しに反映された。年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行が13週ぶりに買い越し、買越額は1426億円だった。前の週は1034億円の売り越しだった。
日経平均が反落する中、個人投資家が2週連続で売り越す一方、海外投資家は買越額が1兆9149億円と13年ぶりに過去最高を更新した。
東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全50社）］
※単位：億円（億円未満切り捨て） ▲は売り越し
海外投資家 信託銀行 個人合計 [ 現金 信用 ] 日経平均 ( 前週比 )
4月 ―――
第1週 19,149 1,426 ▲4,396 [ ▲4,369 ▲26 ] 53,123円 ( -249 円)
3月 ―――
第4週 ▲15,090 ▲1,034 ▲145 [ 3,172 ▲3,318 ] 53,373円 ( +0 円)
第3週 ▲5,191 ▲598 3,383 [ 1,230 2,153 ] 53,372円 ( -447 円)
第2週 ▲4,906 ▲2,700 4,267 [ 2,916 1,350 ] 53,819円 ( -1801 円)
第1週 2,377 ▲10,863 8,329 [ 4,440 3,889 ] 55,620円 ( -3229 円)
2月 ―――
第4週 7,910 ▲7,497 ▲4,604 [ ▲4,495 ▲109 ] 58,850円 ( +2024 円)
第3週 5,426 ▲9,515 5,466 [ 1,317 4,148 ] 56,825円 ( -116 円)
第2週 12,323 ▲4,440 ▲11,658 [ ▲10,494 ▲1,164 ] 56,941円 ( +2688 円)
第1週 2,745 ▲3,788 ▲4,402 [ ▲4,803 400 ] 54,253円 ( +930 円)
1月 ―――
第4週 1,598 ▲2,898 8,348 [ 4,715 3,633 ] 53,322円 ( -524 円)
第3週 1,921 ▲4,249 4,792 [ 1,377 3,414 ] 53,846円 ( -89 円)
第2週 7,804 ▲2,459 ▲6,627 [ ▲6,747 119 ] 53,936円 ( +1996 円)
第1週 12,246 ▲77 ▲5,428 [ ▲5,644 216 ] 51,939円 ( +1600 円)
12月 ―――
第5週 ▲149 175 1,846 [ 29 1,817 ] 50,339円 ( -410 円)
第4週 ▲210 307 ▲3,852 [ ▲4,042 189 ] 50,750円 ( +1243 円)
第3週 ▲4,390 ▲1,766 2,565 [ ▲263 2,828 ] 49,507円 ( -1329 円)
第2週 1,897 1,293 ▲2,502 [ ▲3,936 1,433 ] 50,836円 ( +344 円)
第1週 34 ▲2,084 2,076 [ 23 2,053 ] 50,491円 ( +237 円)
※「信託銀行」は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)など年金基金の売買動向を映すとされる部門。「個人・現金」は個人投資家による現物取引の売買動向、「個人・信用」は個人投資家による信用取引の売買動向。
※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。
株探ニュース