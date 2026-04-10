hanky panky×Casselini♡遊び心あふれるコラボ特集

ランジェリーをもっと自由に楽しみたい方へ♡hanky pankyとCasseliniのコラボアイテムが登場しました。インナーとしてはもちろん、トップス感覚で重ねて楽しめるデザインが魅力。繊細なレースと遊び心ある配色で、日常コーデをぐっとおしゃれにアップデートしてくれる注目コレクションです♪

主役になるレースキャミ♡

「シグネチャーレース クラシックキャミソール」は11,000円（税込）。カラーはピンクミックス。

サイズはXS（アンダーバスト70cm／日本サイズ目安S～M）とS（アンダーバスト75cm／L）。やさしい肌触りのレースを使用し、レイヤードスタイルでトップスのように着こなせる一枚です。

新作サニタリーショーツ「雲パンツ」♡快適すぎる履き心地に注目

軽やかなブラレット＆タンガ

「シグネチャーレース パッドブラレット」は10,340円（税込）、XS・S・Mサイズ展開。ノンワイヤーで快適な着け心地が魅力です。

「シグネチャーレース ローライズタンガ」は4,730円（税込）、XSサイズ。軽やかな履き心地でヒップラインを美しく見せてくれます。どちらもピンクミックスのカラーで統一されています。

新しいランジェリースタイル

ネックレス感覚でブラを重ねたり、ファッションの一部として楽しむスタイルがトレンド。今回のコレクションは、そんな自由な着こなしを提案しています。

デザイン性と快適さを兼ね備え、日常のコーディネートに自然に取り入れられるのがポイントです。

ランジェリーをもっと自由に

hanky panky×Casseliniのコラボは、ランジェリーの新しい楽しみ方を提案する特別なコレクション♡

着るだけで気分が上がるデザインで、日常のスタイルにさりげない華やかさをプラスしてくれます。自分らしいファッションを楽しみたい方は、ぜひ取り入れてみてください♪