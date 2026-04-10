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自動車系YouTubeチャンネル「Gocarの新くるま情報」が、「【最後のエンジン】ポルシェ 718ケイマン試乗&内装レビュー！ガソリン最後の718だ！」と題した動画を公開した。自動車解説者のGocar氏が、次期モデルから電気自動車（EV）への移行が予定され、内燃機関を搭載する最後のモデルとなる「ポルシェ 718ケイマン」に試乗し、その完成度の高さを熱弁している。



Gocar氏は、2.0L水平対向4気筒ターボエンジンを搭載した「718ケイマン スタイルエディション」に乗り込み、公道での試乗をスタート。エンジンを始動させると、背後から響くボクサーサウンドに「まさにポルシェらしい」と顔をほころばせた。



試乗の中でGocar氏が特に強調したのは、スポーツカーでありながらも洗練された乗り心地である。試乗車は35%扁平の20インチタイヤを装着しているにもかかわらず、路面の凹凸を拾っても不快な突き上げがないことに言及。「車全体ががっちりしているのに、足はしなやかに動く。こんなゴムの厚みしかないのにゴツゴツ感じないのは感激する」と、足回りのセッティングを絶賛した。



さらに、ワインディングロードや高速道路を走ると、ステアリングの応答性の良さや直進安定性の高さを評価。「ステアリングを軽く握っているだけでスパッと走ってくれる。ロールをほとんど感じさせずに曲がっていく感じは気持ちがいい」と、ポルシェならではのハンドリング性能を堪能。ステアリングに備わる「スポーツレスポンスボタン」を押して、20秒間最大パワーを引き出すブースト機能も実演し、鋭い加速に感嘆の声を上げた。



走行性能だけでなく、フロントとリアの両方に備えられた実用的なラゲッジスペースも細かくチェックしたGocar氏。EV化の波が押し寄せる中、長年培ってきた内燃機関モデルの集大成とも言える同車は、日常のドライブからロングツーリングまでこなせる至高の一台であると結論付けている。