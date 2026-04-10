【大人のしまむら】ALL2,000円台！ 40・50代が高見え狙える「新作アイテム」

新しい季節を迎えるとやっぱり服を新調したくなるもの。節約もしながらおしゃれも楽しみたいなら【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】の新作がおすすめ。今回は、高見えが狙える2,000円台の春服をご紹介。プチプラアイテムを味方に、春の着こなしを楽しんで。

オンにもオフにも使いやすいシャツ & パンツ

【しまむら】「麻混シャツ」\2,189（税込）、「コクーンパンツ」\2,420（税込）

上下合わせて5,000円以下とは思えない高見えコーデ。きちんと見えする清涼感のあるリネン混シャツはきれいめ派も着やすく、洗練された着こなしが叶いそう。ゆったりとカーブを描くコクーンパンツは、サイドに大きなポケットが付いた遊び心のあるデザインが、コーデに新鮮さを与えてくれます。

カジュアルコーデの相棒になるジャケット & ワンピ

【しまむら】「ジャケット」\2,420（税込）、「キャミワンピース」\2,420（税込）

春の気温差対策に、サッと羽織れるジャケットがあると便利。ノーカラーデザインで、きれいめにもカジュアルにもマッチしそうです。透け感があり軽やかで、合わせやすいアースカラーもポイント。チェック柄のキャミワンピースは、たっぷりのボリュームが目を引いて高見えする主役級の存在。胸元のシャーリングが、コーデに華やぎを添えてくれます。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M