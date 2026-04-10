和久田麻由子アナ、NHK退職後初の民放出演 初“日本テレビ”に「（NHKと比べて）衝撃を受けました」
今年3月いっぱいでNHKを退職した和久田麻由子アナウンサー（37）が、10日放送の日本テレビ系報道番組『news every.』（月〜金 後3：50）に出演。NHK退職後、初の民放出演となった。
【写真】早くも息ぴったり！笑顔が素敵な和久田麻由子アナ＆森圭介アナ
和久田アナは、25日にスタートする新番組『追跡取材 news LOG』（毎週土曜 後10：00）でメインキャスターを務める。この日は制作記者会見を経て、同番組『news every.』に出演した。
『news every.』MCの鈴江奈々アナが「和久田さん、何やら今日、日本テレビに初めて…」と切り出すと、和久田アナも「初めて足を踏み入れました」と言い、「みなさん活気があって明るい印象ですと話した。
続けて「あと、（NHKと比べて）窓が大きくて廊下が明るいというところに衝撃を受けました」と告白。「NHKは複雑に入り組んでまして、局社内が。窓がある部屋というのが貴重な…」と明かすと、鈴江アナも「確かに確かに1度お邪魔したことあるんですけれども、ほんとに迷子になりましたそうでした（笑）」と同意。和久田アナと共に新番組に出演する森圭介アナウンサーは、「（和久田アナが）日本テレビに映っているって新鮮」と率直な感想を漏らした。
そして、和久田アナは森アナの案内で局内を見て回ったと明かし、「現場のこの活気と熱量に、ほんとにみ身が引き締まる思いになりましたね」と意気込んだ。
その後、新番組のタイトルや内容など、詳細について告知した。
【写真】早くも息ぴったり！笑顔が素敵な和久田麻由子アナ＆森圭介アナ
和久田アナは、25日にスタートする新番組『追跡取材 news LOG』（毎週土曜 後10：00）でメインキャスターを務める。この日は制作記者会見を経て、同番組『news every.』に出演した。
続けて「あと、（NHKと比べて）窓が大きくて廊下が明るいというところに衝撃を受けました」と告白。「NHKは複雑に入り組んでまして、局社内が。窓がある部屋というのが貴重な…」と明かすと、鈴江アナも「確かに確かに1度お邪魔したことあるんですけれども、ほんとに迷子になりましたそうでした（笑）」と同意。和久田アナと共に新番組に出演する森圭介アナウンサーは、「（和久田アナが）日本テレビに映っているって新鮮」と率直な感想を漏らした。
そして、和久田アナは森アナの案内で局内を見て回ったと明かし、「現場のこの活気と熱量に、ほんとにみ身が引き締まる思いになりましたね」と意気込んだ。
その後、新番組のタイトルや内容など、詳細について告知した。