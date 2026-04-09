かつてアニメ化、実写映画化もされた押見修造の人気コミック『惡の華』が、実写ドラマとして再び蘇る。今回の実写ドラマにおける最大の注目ポイントのひとつは、主人公・春日（鈴木福）を支配する独裁的なヒロイン、仲村佐和役をあのが演じることだろう。「かつて自分も仲村さんのように生きていた」と語る彼女にとって、この役は単なる演技を超えた、自身の“魂の救済”にも似た挑戦だという。極寒のなかでの取っ組み合いや罵倒など、過酷な撮影現場で彼女が見つけた“芝居の楽しさ”と、表現者としての新たな覚悟に迫った。

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ーーあのさん自身、原作の大ファンだそうですね。今回、仲村佐和という強烈なキャラクターを演じる上で意識していることはありますか？

あの：仲村さんは叫んだり感情を爆発させたりするシーンが多くて、一見すると「狂っていて怖い」と思われる役柄で。でも、ただ狂っているだけじゃなくて、彼女が世の中に対してどう感じて、どう立っているのかという“心の在り方”を一番大事にしています。それを忘れないように演技することを心がけています。

ーー撮影現場で感じた“気づき”はありましたか？

あの：すごく学ぶことが多いですね。単なる演技ではなく、相手役との“会話”なんだという感覚。感情のぶつかり合いのなかにどうグラデーションを作っていくかなど、細かい部分をどんどん吸収している感覚です。

ーーご自身を役に投影しているのか、それとも全く別の人間として演じているのか、どちらに近いでしょうか。

あの：基本的には別の人間として演じていますが、今回はどうしても切り離せない感覚があります。原作を読んだときから「これ、経験したことあるな」と共感する部分が多すぎて。周りが異常に見えて、自分だけが普通だと思っているような感覚。演じながら自分とリンクしてしまう瞬間がかなりありますね。

ーー以前から周囲の方に「仲村さんにそっくり」と言われていたそうですね。

あの：そうなんです。今よりもっといろんな渦に巻き込まれていて、いろんな感情を抱えながら生きていた時期に、当時は漫画もそんなに読んでいなかったんですけど、僕を知っている身近な人たちから「この漫画、ナンバーワンだから読んでみて」と薦められたのが『惡の華』でした。当時から「仲村さんみたい」ってめちゃくちゃ言われてたんですよ。それで読んだのがきっかけでした。当時も今も、別に仲村さんと僕が同じだとは思っていないんですけど、春日も含めてすべての登場人物が他人とは思えなかったし、こういう人っていっぱいいるんだろうなと不思議な縁を感じていました。

ーー情報が発表された際、「体当たりで撮影に挑ませていただきました」とコメントされていましたね。

あの：夏の設定のシーンを秋から冬にかけて撮っているので、寒さのなかで叫んだり、（鈴木）福くんと取っ組み合いをしたり……（笑）。体力勝負なところはありますが、だからこそ限界の状態が演技にうまく出ているのかなと思います。

ーー仲村さんといえば、春日を「クソムシ」と罵倒するセリフが印象的ですよね。

あの：中学生くらいからずっとそんなことを言ってたので、言葉自体は馴染みがあります（笑）。ただ、「クソど変態うんち人間」みたいなワードはさすがに普段言わないので、原作者の押見先生のワードセンスはすごいなと思いながら楽しんで言っています。

ーーセリフを言うことに対して恥ずかしさはないですか？

あの：恥ずかしさは全くないです。福くんを罵倒したりぶったりするのは、バチが当たりそうですが、すごく楽しいです（笑）。

ーー（笑）。鈴木福さんともいい化学反応が生まれているようですね。

あの：福くんは経験が豊富で周りをよく見ているので、すごく引っ張ってもらっています。仲村がビンタするシーン一つとっても、その背景をしっかり汲み取って真摯に向き合ってくれるので。福くんがいるだけで現場が笑顔になるし、本当に尊敬できる方です。

ーーあのさんにとっては本作が地上波ドラマ初主演となりますが、そこへのプレッシャーや喜びはありますか？

あの：素直に嬉しいです。特に『惡の華』が主演作になったことには強い縁を感じますし、自分にとって一生大事な作品になるだろうなと思っています。ただ、「主演をやりたい」というポジションへの欲はあまりなくて、お芝居そのものが楽しくて難しいから好き、という感覚なんです。

ーーお芝居を経験することで、アーティスト活動にも影響はありますか？

あの：今回、主題歌も書かせてもらったのですが、役を演じることで感じたことが歌詞やメロディーに反映されたりと、音楽との親和性はすごく高いと感じています。逆に音楽での感情の出し方が、お芝居に活かされることもありますね。

ーー過酷な撮影のなかで、今の原動力は何でしょうか？

あの：辛いことも多いですが、やっぱり楽しさが勝ちます。「悔しい」と思えること自体が、自分にとってこの作品が真剣に向き合うべき大事なものなんだなという証拠なので。アニメとも映画とも違う、新しい『惡の華』をぜひ期待してください。

（取材・文＝宮川翔）