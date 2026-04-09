新たな生活もようやく一段落する今の時期。引っ越し後すぐはスマホのテザリングでしのいでいた人も、そろそろ光回線が欲しくなる頃ではないでしょうか。

ネット環境構築にあたって回線契約は必須ですが、数年前のルーターを使い続けている場合や、10Gbpsプランなどのポテンシャルを最大限引き出したいときに準備するべきなのが、最新規格「Wi-Fi 7」に対応したルーターです。

本記事では、Wi-Fi 7について改めて解説するとともに、価格帯別のおすすめルーターを紹介していきます。

ルーター選びの前に知っておきたい「Wi-Fi 7」の3つのポイント

一本のネット回線を複数のデバイスへ効率よく振り分ける「交通整理役」を担うのがWi-Fiルーターです。PC、タブレット、スマホ、ゲーム機など、ネット接続する端末が増加する現在では、必須のデバイスと言えるでしょう。

ルーターを選ぶ前に基礎知識として知っておきたいのが、Wi-Fiの規格についてです。

2026年現在の最新規格であるWi-Fi 7は、前世代（Wi-Fi 6/6E）と比べて何が違うのか。主なポイントを3つにまとめました。

↑Wi-Fi 7最大の進化ポイントが「MLO」。これにより速度も安定性も向上した。

Wi-Fi 7でさらに進化したメッシュWi-Fi

↑メッシュWi-FiルーターのAmazon eero 7。複数ユニットを購入すると割安になる。

複数の帯域を束ねて同時に使う「MLO（Multi-Link Operation）」Wi-Fi 7では「2.4GHz / 5GHz / 6GHz」という3つの帯域を使用できます。帯域とは、いわば「電波の通り道」のこと。 以前までのWi-Fiは複数帯域があっても、使う際はどれか一つしか選べませんでしたが、Wi-Fi 7の新技術「MLO」は、これらの帯域を同時に使ってデータを送れるため、実際の通信速度が大きく向上しました。また、いずれかの帯域が途切れても通信を維持できるため、安定性も増しています。データの通り道が従来の約2倍に増加Wi-Fi 7では、帯域幅が最大320MHzに増加しています。これは例えるなら「電波の通り道の道幅」といえますが、拡大することで一度に多くのデータを送信でき、結果として通信速度の向上に寄与するわけです。Wi-Fi 6（6E）の帯域幅は最大160MHzなので、従来の2倍に拡大しています。一方で、320MHzの帯域幅は6GHz通信でしか利用できません。Wi-Fi 7ルーターでも6GHzに対応していない製品の場合、恩恵が受けられないことに注意が必要です。 情報の密度が約20%アップ変調方式が「4096-QAM」に変更され、約20%の速度向上に寄与しています。変調方式というとやや難しく感じますが、「1回の通信で運べるデータ量が約20%増加した」と理解すればよいでしょう。

Wi-Fi 7時代の到来でより注目を集めているのが「メッシュWi-Fi」です。これは、複数台のルーターを用いて、Wi-Fiの電波を網の目（メッシュ）のように展開すること。これにより、家中どこでもWi-Fiがつながりやすくなります。

メッシュWi-Fi自体は以前から存在していたものですが、これまでは「親機から離れた2階の子機では速度が落ちる」「移動中に通信が一瞬途切れる」といった弱点も抱えていました。

ところがWi-Fi 7になって、こうした弱点が克服されつつあります。たとえば、上記で紹介したMLOは、親機と子機をつなぐ「背後の通信」にも威力を発揮します。複数の帯域を束ねて太いパイプを作ることで、子機を経由しても速度が低下しにくくなり、移動中の接続切り替えもスムーズになりました。

こうしたことからメッシュWi-Fiへの注目度が上がっており、Amazon eeroのようにメッシュ構築を前提とした製品も増えてきました。「広い自宅で繋がりにくい場所がある」という悩みを持つ人は、この機会にネットワークを見直してみてはどうでしょうか。

最適なルーターを見極める3つの視点

実際にルーターを選ぼうとすると、スペック表には多くの項目や数値が並んでおり、何を基準に選べば良いのかがわからなくなってしまいます。

細かなスペックを追い求めるとキリがないので、ここからは、Wi-Fi 7対応ルーターを選ぶ際、特にチェックしたいポイントを3つに絞って解説します。

・視点1：WANポート（回線プランとWANポートのバランス）

まず注目すべきは、ルーターの「WANポート」のスペックです。インターネット通信は基本的に一度このWANポートを通してルーターに届き、そこから有線（LANポート）や無線（Wi-Fi）で分配されます。

まずは、入口となるWANポートの最大速度と、契約している回線プランのバランスをチェックしましょう。一般的な回線であれば最大速度1Gbpsなので、ほとんどのルーターが対応しています。仮に高速な2.5Gbpsや10Gbps回線を契約している場合、ルーターのWANポートも2.5Gbpsや10Gbpsに対応していなければ、そこがボトルネックになり回線の実力を発揮できません。

・視点2：対応周波数帯（6GHz対応ルーターか）

上記のとおり、Wi-Fi 7は「2.4GHz / 5GHz / 6GHz」という3つの帯域を使用できますが、Wi-Fi 7対応ルーターでも「2.4GHz / 5GHz」の2つにしか対応していない製品は数多くあります。

とにかくスピードを追い求めたいという人は、ルーターが6GHz対応であるかをチェックしましょう。

・視点3：最大通信速度

入口（WAN）から取り込んだインターネットを無線（Wi-Fi）で分配するときの最大速度です。例えば、「2.4GHz：688Mbps / 5GHz：2882Mbps」などと記載されています。

Wi-Fi 7の場合、帯域を束ねて通信する「MLO」が使えるため、各帯域の数値を合計したものがそのルーターが発揮できる理論上の最大通信速度となります。

価格帯別 Wi-Fi 7対応ルーター7選

ここまでの内容を踏まえて、価格帯別のおすすめルーターを8機種ピックアップしました。

【〜1万円前後】

・バッファロー WSR3600BE4P-BK

項目スペックWANポート最大 1Gbps対応周波数帯2.4GHz / 5GHz最大通信速度（理論値）2.4GHz：688Mbps / 5GHz：2882Mbps



実売価格約11,000円の人気Wi-Fi 7対応ルーター。2882+688Mbpsのデュアルバンドルーターで、 搭載ポートは1Gbps WAN×1、1Gbps LAN×4。6GHz帯には非対応ですが、複数の通信帯域を同時に利用する｢2バンド同時モード｣、電波干渉時に影響のない通信帯域へ切り替える「2バンド切り替えモード」を利用可能なので、対応端末との高速で安定したWi-Fi通信を実現します。

また、スマホアプリ「AirStationアプリ」を使った簡単セットアップにも対応しています。

バッファロー Wi-Fi 7(11be)対応デュアルバンドWi-Fiルーター WSR3600BE4P-BK バッファロー Amazon ポチップ ポチップ

・ELECOM WRC-W701-B

↑格子状のデザインが目を引く筐体。この価格帯でWANの最大2.5Gbps対応は嬉しい。

項目スペックWANポート最大 2.5Gbps対応周波数帯2.4GHz / 5GHz最大通信速度（理論値）2.4GHz：688Mbps / 5GHz：2882Mbps

国内メーカーELECOMのWi-Fi 7対応ルーターです。公式ショッピングサイトの価格は約14,000円ほどで、実売では10,000円を切ることもある価格ながら、2.5Gbps対応のWANポートを搭載していることが大きなポイントと言えます。

6GHz帯には非対応なものの、MLOによって2.4GHzと5GHzを束ねて通信できるため、従来のWi-Fi 6ルーターよりも安定した高速通信が期待できます。「まずは手軽に最新規格に触れてみたい」という人に最適な一台です。

エレコム WiFi ルーター 無線LAN Wi-Fi7 11BE 2882+688Mbps IPv6(IPoE)対応 エコパッケージ WRC-W701-B エレコム(ELECOM) Amazon ポチップ ポチップ

・TP-Link Archer BE220

↑コスパ最重視ならチェックしたい一台。7,000円を切る価格になることも。

項目スペックWANポート最大 1Gbps対応周波数帯2.4GHz / 5GHz最大通信速度（理論値）2.4GHz：688Mbps / 5GHz：2882Mbps

さらにコスパを追い求めたいのなら、この機種に注目です。公式ショップの価格は9,800円で、Amazonのセール時にはより安価になることもある本機種。ただし、WANポートが最大1Gbpsなので、1Gbpsを超える回線プランの人には不向きであることには注意しましょう。

「回線の速さよりも、最新規格による接続の安定感を安価に手に入れたい」というユーザーに適した一台と言えそうです。

TP-Link WiFi ルーター WiFi7 無線ルーター 高速 BE3600 IPv6 2882+688Mbps EasyMesh iPhone 17対応 Archer BE220 【Amazon.co.jp限定】 TP-Link Amazon ポチップ ポチップ

【2万円前後〜3万円まで】

・Amazon eero 7

↑幅130mmとルーターの中では際立ってコンパクト。目に見えるところに置いても邪魔にならない。

項目スペックWANポート最大 2.5Gbps対応周波数帯2.4GHz / 5GHz最大通信速度（理論値）無線：最大 1.8Gbps

Amazonが展開するメッシュWi-Fiブランド「eero」のWi-Fi 7対応エントリー機です。この価格帯のWi-Fi 7ルーターはメッシュ機能をアピールしているものが多いですが、本製品は特にメッシュ構築を強く推奨しており、単体販売に加えて2ユニット・3ユニット販売も行っています。

また、Amazonデバイスとの親和性が非常に高く、専用アプリから数タップでセットアップが完了することが大きな強みと言えます。

一方、無線の最大通信速度が1.8Gbps（1800Mbps）と他社と比較しても若干控えめなので、より速度や同時接続時の安定性を求める場合は上位機種の「eero Pro 7」や、さらに高速な「eero Max 7」を検討してみましょう。

Amazon eero 7 - メッシュwifiルーター | Wi-Fi 7対応 | BE3400 | 2.5Gbpsイーサネット×2 | 1ユニット eero Amazon ポチップ ポチップ

・NEC Aterm 7200D8BE

↑6GHz帯こそ非対応なものの、それ以外は隙のないスペックの一台。

項目スペックWANポート最大 10Gbps対応周波数帯2.4GHz / 5GHz最大通信速度（理論値）2.4GHz：1376Mbps / 5GHz：5764Mbps

国内メーカーの老舗、NECが投入したWi-Fi 7対応モデルです。実売価格は25,000円ほどながら、最大10Gbps対応のWANポートを搭載しており、10Gbps回線のポテンシャルをしっかりと引き出せる「入口」を備えているのが最大の強みです。

さらに、今回のスペック表には記載していませんが、アンテナ数が各帯域で「4×4」となっており（他機種は2×2が多い）、複数台を同時に接続しても通信が安定しやすい設計となっています。

最新の6GHz帯こそ非対応ですが、快適な速度と安定性、そして同時接続の快適性が見込めるバランスの良い一台と言えます。

【Amazon.co.jp限定】NEC Aterm 無線LAN Wi-Fi 7 ルーター 11be AM-7200D8BE 有線10Gbps デュアルバンド 8ストリーム (iPhone 16Pro/16/15 Pro/Nintendo Switch メーカー動作確認済み) Aterm Amazon ポチップ ポチップ

・HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro

↑室内照明としても使えるデザインが秀逸。右側の中継機（子機）もあわせて使いたくなる。

項目スペックWANポート最大 2.5Gbps対応周波数帯2.4GHz / 5GHz最大通信速度（理論値）2.4GHz：688Mbps / 5GHz：2882Mbps

従来の「無機質な箱」というルーターの印象を一変させるHUAWEIの新製品です。雪山をモチーフにした「クリスタルアンテナ」はルームライトとしても機能し、インテリアを格上げするオブジェとしても活躍してくれそうです。

スペック面はWANが最大2.5Gbpsで、6GHz帯にも非対応といった割り切りは見られますが、その分「デザインと機能の融合」という唯一無二の価値を持っています。また、専用デザインの子機（写真右）も用意されているので、センスよくメッシュを組みたい場合にも最適な選択と言えそうです。

なお、本製品は2026年4月20日までクラファンを実施中。定価は28,380円ですが、支援をすれば割引価格で購入できます。

【3万円〜】

・ASUS RT-BE14000

↑ゲーミングルーターが多い同社だが、一般家庭向けのルーターも展開している。

項目スペックWANポート最大 2.5Gbps対応周波数帯2.4GHz / 5GHz / 6GHz最大通信速度（理論値）2.4GHz：688Mbps / 5GHz：4323Mbps / 6GHz：8643Mbps

PCメーカーとしても有名なASUSのWi-Fi 7ルーターです。実売価格は3万円ちょうどくらいの価格ながら、6GHzを利用できる「トライバンド」に対応していることが最大の特徴。

6GHzの最大通信速度（理論値）は8643Mbpsと際立って高速なのが目を引きます。

一方で、WANポートは最大2.5Gbpsとなっており、10Gbps回線の場合はボトルネックとなることには注意。一般的な1〜2Gbps回線であれば、その性能をフルに発揮できます。

ASUS WiFi RT-BE14000 無線 ルーター 最新規格WiFi7 8643+4323+688Mbps v6プラス/OCNバーチャルコネクト/クロスパス/transix対応 トライバンド。ネットワークセキュリティ「AiProtection」&「ペアレンタルコントロール」機能付、家中をカバーするメッシュWi-Fiシステム機能「AiMesh」 3階建4LDK ASUS Amazon ポチップ ポチップ

・バッファロー WXR18000BE10P

↑上部のアンテナは可動式。性能重視のモデルらしく、メカニカルなデザインが特徴。

項目スペックWANポート最大 10Gbps対応周波数帯2.4GHz / 5GHz / 6GHz最大通信速度（理論値）2.4GHz：688Mbps / 5GHz：5764Mbps / 6GHz：11529Mbps

国内のルーターで高い人気とシェアを誇るバッファローのフラッグシップモデルです。実売価格は50,000円前後と高価ですが、Wi-Fi 7のポテンシャルを余すことなく詰め込んだ「全部入り」の一台と言えます。

上部に飛び出たアンテナは可動式で、設置環境に合わせて電波を飛ばす方向を細かく調整可能。対応周波数帯は6GHz帯（最大11529Mbps）を含むトライバンド構成で、超高速な無線環境を構築できます。

また、有線の10Gbpsポートを「WAN」と「LAN」の双方に1基ずつ搭載していることもポイント。これにより、10Gbps回線の速度を有線接続したPCやNASでもフルに活用できます。ハイエンド志向のユーザーにふさわしい一台と言えるでしょう。

バッファロー WiFi ルーター 無線 LAN Wi-Fi 7 11be トライバンド 10ストリーム 11529 + 5764 + 688 Mbps 有線 10Gbps WXR18000BE10P バッファロー Amazon ポチップ ポチップ

手元のデバイスはWi-Fi 7対応？

Wi-Fi 7は速度や安定性が大きく向上していますが、その恩恵をフルに受けるためには、デバイス側もWi-Fi 7に対応している必要があります。手持ちのデバイスのスペック表に「IEEE 802.11be」（Wi-Fi 7の技術規格名）の記載があるかチェックしてみましょう。

もちろん、Wi-Fi 7非対応のデバイスであっても、ルーターは下位互換性を備えているため、通信ができなくなるということはありません。

ネットワーク環境の刷新は、いわば「家の土台」を整える作業。最新規格のルーターを導入して、数年先までストレスのないデジタルライフの基盤を作ってみてはいかがでしょうか。

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