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結局これだけで十分です。40代からでも老後資産が間に合う積立額と方法を解説します！

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投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で「結局これだけで十分です。40代からでも老後資産が間に合う積立額と方法を解説します！」を公開した。動画では、40代からでも決して遅くない老後資産の形成手法と、具体的なアクションプランを提示している。



鳥海氏はまず、40代における資産形成の結論として「NISAを利用して全世界株式に毎月5万円を20年間積み立てること」を挙げる。元本1,200万円が年利5%で運用されれば、20年後には約2,000万円に達し、老後資金問題は解決すると断言した。長期投資の懸念点である暴落や為替リスクについても言及し、過去のデータを紐解きながら、最大規模の円高に直面しても年利4%程度のリターンは確保できると説明。「歴史上、暴落があっても長い目で見れば株価はずっと上がっている」と、その優位性を強調した。



また、鳥海氏は40代の強みについて、20代・30代にはない「本気さ」と、50代・60代にはない「時間」の双方を兼ね備えている点にあると語る。もし毎月5万円の捻出が難しい場合でも、「できない理由を探して正当化」せず、月1,000円や1万円といった少額からでも「とにかくスタートする」よう促した。少額でも早く始めることで、複利効果によって将来的に大きな差が生まれるという。



さらに、積立額を増やすためのステップとして、生活費や固定費の見直し、副業や転職の検討など、家計の課題を細分化して改善策を探る方法を紹介した。40代からでも正しい知識を持ち、行動を遅らせず地道に投資を続けることが、盤石な老後資産を築く鍵であると気づかせてくれる。