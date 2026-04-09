Image: FLEXILife〈フレキシライフ〉

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

防災用品は必要だと思っていても、普段使わないため準備が後回しになりがち。いざという時に使えないのではと不安になることもあります。

この「二刀流デスクライト」は、日常では作業灯として活躍しながら、停電時には自動で点灯する非常灯としても機能するハイブリッド設計AC。

普段から使っているものがそのまま備えになる、“フェーズフリー”な発想から生まれたアイテムです。

普段使いしやすい。目にやさしい高機能デスクライト

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「二刀流デスクライト」は最大1300ルーメンの明るさを備え、デスク全体をしっかり照らしてくれます。

ちらつきを抑えるDC調光方式を採用している点も特徴で長時間使用しても目が疲れにくく、資料作業や読書など集中したい時間にも適しています。

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毎日のシーンに合わせた使い分けも簡単。設定した明るさや色味を記憶できるため、勉強、くつろぎ、就寝などそれぞれの時間に適した光で使えます。

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4段階の調色・7段階の調光機能を搭載。

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30分タイマーを備えていたり、消したあと10秒間は電気がついていたりと、眠りにも寄り添ってくれるんです。

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停電時も安心。自動点灯する非常灯機能

「二刀流デスクライト」のもうひとつの特徴が、停電を感知すると自動で点灯する機能です。突然の暗闇の中で懐中電灯を探す必要がなく、すぐに周囲を照らしてくれる安心感があります。

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さらに、普段はACアダプターを使って、緊急時は乾電池を使ってスマートフォンの充電ができる設計になっている点も心強いポイント。災害時に重要になる情報収集や連絡手段の確保にも役立ちます。

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暗闇でも見つけやすいようスイッチがほんのり光る設計や、消灯前に約10秒足元を照らす機能も搭載。

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特別な防災グッズとして用意するのではなく、普段使っているライトがそのまま備えになる。そんな無理のない防災の形を実現してくれます。

コードレスで自由に使える。暮らしになじむ実用性

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「二刀流デスクライト」は充電式でコードレスでも使えるため、必要な場所へ気軽に持ち運べるのも便利。デスクだけでなく寝室の補助灯や間接照明として使うなど、生活の中で柔軟に活用できます。

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関節のないフレキシブルアームにより、スムーズに角度調整ができる点も◎。

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デザインがシンプルで主張しすぎず、インテリアになじみやすい仕上がり。日常の中に自然に置いておけるからこそ「備えている」という意識を持たなくても防災につながります。

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Source:CoSTORY