歌手の森口博子（57）と女優の国生さゆり（59）が8日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜深夜11・16）に出演。苦手な先輩アイドルについて語った。

憧れの先輩アイドルとして、2人は「小泉今日子」を挙げた。森口は「唯一無二、型破り。いきなり自分の意思でバッサリショートカットにするとか」とそのかっこよさに言及。国生も「（自分は）個性を隠して皆に同化するようにやってきたけど、キョンキョンさんは原色のお洋服を着たりして、ひとり次元、世界が違った」と称賛した。

一方、MCのかまいたち・山内健司から「当時有名な怖い…イヤな先輩は？」との質問が飛ぶと、国生は「イヤだ、それやめて…」とテーブルに突っ伏し、森口も「私も墓場まで持って行く先輩がいる…もしや一緒かな」。2人で確かめ合うと、同じ人物だと判明した。

国生は「私、トイレに入ってるときに、その先輩が手を洗いながら彼氏さんの話をされていて。私、知らなくて出て行ってごあいさつしたら、“黙ってろよ！”って言われて。すいません！って…。それ以来、ちょっといろいろ意地悪されるようになりました」と打ち明けた。

森口は「本番中にすごいやられました」と吐露。「嫌味とか意地悪とか。それで、毒舌の先輩共演者が耐えかねて、私のフォローに回った。毒舌の先輩がですよ？」と振り返った。

「なんでなんでしょうね…」と先輩アイドルの悪態への疑問を口にした森口。「寂しかったんでしょうね…」とつぶやいた国生に、「すてき！腑に落ちました」とスッキリした表情に。「ちょっと先輩の方ですか？」とトレンディエンジェル・たかしに聞かれると、「だいぶですよ」と返していた。