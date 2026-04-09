劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開直前！萩原千速から殉職した研二＆陣平、ゲスト声優まで観る前のポイント総まとめ
劇場版『名探偵コナン』シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使(だてんし)』が、いよいよ2026年4月10日(金)に全国公開される。ここでは、観る前におさえておきたいポイントを整理してお届け。
【画像】神奈川県警を軸に広がる人間関係！5人のキーパーソンをチェック
■舞台は横浜！“風の女神”vs“黒き堕天使”史上最速バトルが開戦
物語の舞台は、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」でにぎわう横浜・みなとみらい。コナンと蘭、園子、小五郎、そしてバイク好きの世良真純がフェス会場に向かう途中、車の上を飛び越える謎の黒いバイクが突如出現する。それを追うのは、蘭がかつて「風の女神様」と称した神奈川県警交通機動隊の萩原千速だ。
激しいカーチェイスの末、千速のバイクは大破。あと一歩のところで逃した黒いバイクは、今度は都内各地に出現。やがて最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」に酷似していることが判明し、黒き堕天使(ルシファー)と呼ばれることになる。犯人の正体と目的は何なのか。そして千速の脳裏には、なぜか殉職した弟・萩原研二と、その同期・松田陣平の記憶がよぎっていく--。
■本作のキーパーソン・“風の女神”萩原千速とは？
本作の鍵を握る萩原千速は、神奈川県警の警部補で白バイ小隊長を務める人物。蘭が「女神様みたいなきれいな人」と表現する美貌と、犯人確保のためなら多少強引な手段も厭わない苛烈さを併せ持つ。
特筆すべきは、千速がコナンを「少年」と呼び、厚い信頼を寄せている点だ。実は千速の弟・萩原研二は爆弾処理班として活動中に殉職しており、その爆弾犯は後にコナンの推理によって逮捕されたという経緯がある。コナンをバイクに乗せて2人で犯人を追跡した過去もあり、今作では2人のバディ的な連携が大きな見どころになる。
■殉職した萩原研二＆松田陣平、千速の脳裏によぎる2人の記憶
本作では、すでに故人となった2人の警察官の存在も物語の重要な要素となる。千速の弟・萩原研二と、警視庁刑事部捜査一課強行犯三係の松田陣平。2人は同期であり、陣平にとって千速は初恋の相手だった。公開直前PVでは、2年前の彼らの命日「11月7日」に起こった“不可解なバイク事故”が今回の事件と深く関わっていること、さらに、弟・研二が死の直前に言い残そうとした言葉が、事件を解く糸口になることが示唆されている。
■横溝重悟のサブロマンスと、バイク乗り・世良真純の関わりにも注目
神奈川県警の人間関係でもう1人見逃せないのが、刑事部捜査一課警部の横溝重悟。千速の事情を知る同僚であり、彼女に好意を寄せているものの、日々振り回されている様子。原作者・青山剛昌さんも本作について「ハイテンションなバイクアクションあり、思わずウェ〜イ♡となるラブコメあり」と太鼓判を押しており、近年の劇場版で楽しみの1つとなっているサブキャラクター同士のロマンスの行方にも期待が高まる。果たして重悟の想いは実るのか。
そしてもう1人、注目したいのが、コナンの正体が工藤新一だと確信している女子高生探偵・世良真純。長兄はFBI捜査官の赤井秀一、次兄はプロ棋士の羽田秀吉という「赤井家」の末っ子だ。現時点で千速との直接の接点はないものの、バイク乗りという共通点で2人がどう関わるかも注目したい。
■ゲスト声優は横浜流星＆畑芽育！
本作のゲスト声優には、実力派俳優2名が起用されている。
1人目は、白バイ「エンジェル」の開発者・大前一暁(おおまえかずあき)役を演じる横浜流星さん。声優初挑戦となる横浜さんは、自身のアフレコ収録後、さらなる完成度を求めて自ら再収録を打診。二度目の収録ではセリフをすべて暗記して臨むという並々ならぬ覚悟を見せ、コナン役の高山みなみさんが現場で直接指導にあたったという。横浜さんは「自分のできることはすべてやったつもりです！」と手応えを語っている。
2人目は、神奈川県警の女性巡査・舘沖(たておき)みなと役の畑芽育さん。舘沖みなとは、丹沢湖で起きたバイク事故の捜査を進める中で現場の痕跡に違和感を持ち、千速たちに情報を共有するという、事件解決への重要な糸口を握るキャラクターだ。芸歴23年目にして声優初挑戦となった畑さんは、音響監督の指示を瞬時に吸収し、テイクを重ねるごとに演技を磨いていったという。プロデューサー陣からは「ピュアな佇まいとは裏腹に芝居は驚くほど的確」と絶賛されており、千速たちとのやり取りは必見だ。
風の女神(エンジェル)vs黒き堕天使(ルシファー)--横浜の地で巻き起こる史上最速(リミットブレイク)バトルミステリーは、2026年4月10日(金)より全国ロードショー。本作は合計526館(うち通常上映382館、IMAX62館、MX4D11館、4DX61館、Dolby Cinema10館)で上映予定となり、前作の522館を上回るコナン史上最大規模の公開館数となる。バイクの疾走感を全身で体感するなら、ぜひ大スクリーンでの鑑賞がおすすめだ。
劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」
原作：青山剛昌
監督：蓮井隆弘
脚本：大倉崇裕
音楽：菅野祐悟
キャスト：高山みなみ(江戸川コナン) 山崎和佳奈(毛利蘭) 小山力也(毛利小五郎) 沢城みゆき(萩原千速) 三木眞一郎 (萩原研二) 神奈延年(松田陣平)
アニメーション制作：トムス・エンタテインメント
製作：小学館/読売テレビ/日本テレビ/ShoPro/東宝/トムス・エンタテインメント
配給：東宝
(C)2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
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【画像】神奈川県警を軸に広がる人間関係！5人のキーパーソンをチェック
■舞台は横浜！“風の女神”vs“黒き堕天使”史上最速バトルが開戦
物語の舞台は、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」でにぎわう横浜・みなとみらい。コナンと蘭、園子、小五郎、そしてバイク好きの世良真純がフェス会場に向かう途中、車の上を飛び越える謎の黒いバイクが突如出現する。それを追うのは、蘭がかつて「風の女神様」と称した神奈川県警交通機動隊の萩原千速だ。
激しいカーチェイスの末、千速のバイクは大破。あと一歩のところで逃した黒いバイクは、今度は都内各地に出現。やがて最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」に酷似していることが判明し、黒き堕天使(ルシファー)と呼ばれることになる。犯人の正体と目的は何なのか。そして千速の脳裏には、なぜか殉職した弟・萩原研二と、その同期・松田陣平の記憶がよぎっていく--。
■本作のキーパーソン・“風の女神”萩原千速とは？
本作の鍵を握る萩原千速は、神奈川県警の警部補で白バイ小隊長を務める人物。蘭が「女神様みたいなきれいな人」と表現する美貌と、犯人確保のためなら多少強引な手段も厭わない苛烈さを併せ持つ。
特筆すべきは、千速がコナンを「少年」と呼び、厚い信頼を寄せている点だ。実は千速の弟・萩原研二は爆弾処理班として活動中に殉職しており、その爆弾犯は後にコナンの推理によって逮捕されたという経緯がある。コナンをバイクに乗せて2人で犯人を追跡した過去もあり、今作では2人のバディ的な連携が大きな見どころになる。
■殉職した萩原研二＆松田陣平、千速の脳裏によぎる2人の記憶
本作では、すでに故人となった2人の警察官の存在も物語の重要な要素となる。千速の弟・萩原研二と、警視庁刑事部捜査一課強行犯三係の松田陣平。2人は同期であり、陣平にとって千速は初恋の相手だった。公開直前PVでは、2年前の彼らの命日「11月7日」に起こった“不可解なバイク事故”が今回の事件と深く関わっていること、さらに、弟・研二が死の直前に言い残そうとした言葉が、事件を解く糸口になることが示唆されている。
■横溝重悟のサブロマンスと、バイク乗り・世良真純の関わりにも注目
神奈川県警の人間関係でもう1人見逃せないのが、刑事部捜査一課警部の横溝重悟。千速の事情を知る同僚であり、彼女に好意を寄せているものの、日々振り回されている様子。原作者・青山剛昌さんも本作について「ハイテンションなバイクアクションあり、思わずウェ〜イ♡となるラブコメあり」と太鼓判を押しており、近年の劇場版で楽しみの1つとなっているサブキャラクター同士のロマンスの行方にも期待が高まる。果たして重悟の想いは実るのか。
そしてもう1人、注目したいのが、コナンの正体が工藤新一だと確信している女子高生探偵・世良真純。長兄はFBI捜査官の赤井秀一、次兄はプロ棋士の羽田秀吉という「赤井家」の末っ子だ。現時点で千速との直接の接点はないものの、バイク乗りという共通点で2人がどう関わるかも注目したい。
■ゲスト声優は横浜流星＆畑芽育！
本作のゲスト声優には、実力派俳優2名が起用されている。
1人目は、白バイ「エンジェル」の開発者・大前一暁(おおまえかずあき)役を演じる横浜流星さん。声優初挑戦となる横浜さんは、自身のアフレコ収録後、さらなる完成度を求めて自ら再収録を打診。二度目の収録ではセリフをすべて暗記して臨むという並々ならぬ覚悟を見せ、コナン役の高山みなみさんが現場で直接指導にあたったという。横浜さんは「自分のできることはすべてやったつもりです！」と手応えを語っている。
2人目は、神奈川県警の女性巡査・舘沖(たておき)みなと役の畑芽育さん。舘沖みなとは、丹沢湖で起きたバイク事故の捜査を進める中で現場の痕跡に違和感を持ち、千速たちに情報を共有するという、事件解決への重要な糸口を握るキャラクターだ。芸歴23年目にして声優初挑戦となった畑さんは、音響監督の指示を瞬時に吸収し、テイクを重ねるごとに演技を磨いていったという。プロデューサー陣からは「ピュアな佇まいとは裏腹に芝居は驚くほど的確」と絶賛されており、千速たちとのやり取りは必見だ。
風の女神(エンジェル)vs黒き堕天使(ルシファー)--横浜の地で巻き起こる史上最速(リミットブレイク)バトルミステリーは、2026年4月10日(金)より全国ロードショー。本作は合計526館(うち通常上映382館、IMAX62館、MX4D11館、4DX61館、Dolby Cinema10館)で上映予定となり、前作の522館を上回るコナン史上最大規模の公開館数となる。バイクの疾走感を全身で体感するなら、ぜひ大スクリーンでの鑑賞がおすすめだ。
劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」
原作：青山剛昌
監督：蓮井隆弘
脚本：大倉崇裕
音楽：菅野祐悟
キャスト：高山みなみ(江戸川コナン) 山崎和佳奈(毛利蘭) 小山力也(毛利小五郎) 沢城みゆき(萩原千速) 三木眞一郎 (萩原研二) 神奈延年(松田陣平)
アニメーション制作：トムス・エンタテインメント
製作：小学館/読売テレビ/日本テレビ/ShoPro/東宝/トムス・エンタテインメント
配給：東宝
(C)2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会
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