コーチが伊勢丹新宿店でポップアップを開催　恐竜レキシーの誕生10周年を記念した限定バッグなど発売

「コーチ（COACH）」が、マスコットキャラクターである恐竜の「レキシー（Rexy）」の誕生10周年を記念したポップアップストアを伊勢丹新宿店 本館1階 ザ・ステージに出店した。期間は4月14日まで。

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ポップアップでは、レキシーの10周年を記念してデザインされたアイテムを販売。アイコンバッグ「タビー（Tabby）」にレキシーのストラップを取り付けた「タビー ショルダー バッグ」（18万7000円）やブルックリン ショルダー バッグ（8万8000円）のほか、レキシーをプリントしたラジオ カメラ バッグ（6万500円）、ビルフォード ウォレット（3万8500円）、トート（3万3000円）をラインナップしている。そのほか、バッグに取り付け可能なレキシーのシアリング（4万2000円〜6万6000円）なども揃える。また、商品を8万8000円以上購入した人を対象に、オリジナル ギフトを数量限定で配付する。

■COACHポップアップショップ

会期：2026年4月8日（水）〜4月14日（火）

場所：本館1階 ザ・ステージ

所在地：東京都新宿区新宿3-14-1

電話番号：03-3352-1111

時間：10:00〜20:00