中3週の厳しさは、アネモネS組の成績を見れば一目瞭然。しかも、レースレコードVとあれば、疲れを不安視する声が上がるのは当然だ。それでも、ディアダイヤモンドに反動などない。そう断言できるほどの滑らかな走りだった。

戸崎がまたがった最終リハは、負荷の強いWコース3頭併せ。ウルフマン（3歳未勝利）、ピエスユニーク（3歳未勝利）を前に見る形でスタートした。行きたがるそぶりはまるでなく、序盤からリズムは上々。僚馬2頭の内に入った直線では馬なりのまま軽やかに加速し、ラスト1Fは11秒5と鋭く伸びた。

全体時計は前走時より0秒1速い5F67秒5。内容、数字ともに状態落ちの要素は見当たらない。初コンタクトの鞍上も「間隔が詰まっているけど、疲れは感じなかった。出来は良さそう」と好ジャッジ。「精神面に余裕があって、そこが乗りやすさにつながっていると思う。素質を感じます」と、早くもパートナーの虜（とりこ）になっていた。

過去の桜花賞では栗東滞在も少なくなかった手塚久師だが、今回は在厩調整を選択。「レース間隔の短さが一番の理由。中3週となると、栗東に行ってからまた（競馬場までの）輸送があるから。そのリスクを取るよりは、ここでじっくり調整した方が（この馬の）ためになると思った」と意図を説明。「疲れは1週間くらいで取れた。前走時と同じくらいの状態になったんじゃないかな」と万全をアピールした。

仕上がり切っていなかった新馬戦、冬場で基礎代謝が悪かったシンザン記念を除く2戦はともに圧勝。能力はG1でも決して引けを取らない。「デビュー前から期待していた。大舞台に立たせることができて良かった」とトレーナーが安堵（あんど）するほどの素質馬。アネモネS組不振のジンクスを打ち破り、仁川でも頂点に輝く。