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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「【衝撃の真実】年収5億円でも崩壊するK-POPアイドルの残酷な現実」と題した動画を公開。韓国の国民的アイドルグループ「NewJeans」を取り巻く分裂騒動と、その先に待つ残酷なシナリオについて解説した。

パク氏はまず、NewJeansが2022年のデビュー以来、ミン・ヒジン氏の手腕によって「平成のモーニング娘。と令和のYOASOBIをミックスしたような」国民的アイドルへと成長した経緯を説明。しかしその成功は、2024年に親会社HYBEと傘下レーベルADORの対立により崩壊したと指摘する。発端は、HYBE傘下の別レーベルからデビューした「ILLIT」のコンセプトがNewJeansに酷似していたことによる「コピー疑惑」だった。

動画では、ミン氏が「HYBEがADORを乗っ取ろうとしている」と主張する一方、HYBE側はミン氏の「背任行為」を告発するという泥沼の対立構造を解説。パク氏は、この争いが長引くことでメンバーが「NewJeans」という名前を使えなくなり、新グループ名「NJZ」として独立を試みるも、契約上の問題で活動を封じ込められるという「2025年3月の予測シナリオ」を提示した。「彼女たちは生きているのに姿を見せられない状態になった」と、大人の争いに巻き込まれたメンバーの現状を分析する。

さらに今後の展開として、「和解」「完全独立」「長期休止による自然消滅」の3つの可能性に言及。パク氏は、最も現実的なのは名前を変えての再出発だとしながらも、このままでは「K-POPの歴史上、最も残念な解散グループとして名を残すことになるかもしれない」と懸念を示し、事態の深刻さを強調して締めくくった。

YouTubeの動画内容

02:09

騒動の発端となったILLITの「コピー疑惑」
03:24

ミン・ヒジン氏の反乱とHYBEによる「乗っ取り」主張
06:37

法的措置で活動不能に？「2025年3月」の予測シナリオ
08:36

今後の展開として考えられる「3つの結末」

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