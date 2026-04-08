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NewJeans騒動の核心は「大人の事情」だった？活動停止に追い込まれた5人の真実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「【衝撃の真実】年収5億円でも崩壊するK-POPアイドルの残酷な現実」と題した動画を公開。韓国の国民的アイドルグループ「NewJeans」を取り巻く分裂騒動と、その先に待つ残酷なシナリオについて解説した。



パク氏はまず、NewJeansが2022年のデビュー以来、ミン・ヒジン氏の手腕によって「平成のモーニング娘。と令和のYOASOBIをミックスしたような」国民的アイドルへと成長した経緯を説明。しかしその成功は、2024年に親会社HYBEと傘下レーベルADORの対立により崩壊したと指摘する。発端は、HYBE傘下の別レーベルからデビューした「ILLIT」のコンセプトがNewJeansに酷似していたことによる「コピー疑惑」だった。



動画では、ミン氏が「HYBEがADORを乗っ取ろうとしている」と主張する一方、HYBE側はミン氏の「背任行為」を告発するという泥沼の対立構造を解説。パク氏は、この争いが長引くことでメンバーが「NewJeans」という名前を使えなくなり、新グループ名「NJZ」として独立を試みるも、契約上の問題で活動を封じ込められるという「2025年3月の予測シナリオ」を提示した。「彼女たちは生きているのに姿を見せられない状態になった」と、大人の争いに巻き込まれたメンバーの現状を分析する。



さらに今後の展開として、「和解」「完全独立」「長期休止による自然消滅」の3つの可能性に言及。パク氏は、最も現実的なのは名前を変えての再出発だとしながらも、このままでは「K-POPの歴史上、最も残念な解散グループとして名を残すことになるかもしれない」と懸念を示し、事態の深刻さを強調して締めくくった。