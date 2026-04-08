ぜーーんぶ欲しい♡【ニトリのN+】コスパ◎ 大人に似合う「新作トップス」

新しい季節の始まりとともに、ワードローブも心機一転を図りたい。そんな大人女性に、編集部は【ニトリ】生まれのアパレルブランド【N+（エヌプラス）】の新作トップスをリコメンド。2wayで着回せるプルオーバーや立体的な刺繍が華やかなブラウスなど、春コーデのシャレ感UPを助けてくれそうなトップスがずらり。手に取りやすい価格なので、コスパよくおしゃれを楽しみたい人もぜひチェックしてみて。

袖のシルエットをアレンジして印象変化

【N+】「袖布帛2wayプルオーバー」\2,990（税込）

たっぷりと広がる袖のシルエットのおかげで、ガバッと着てひと癖あるスタイリングを楽しめそうなプルオーバー。布帛生地に切り替えた袖にはボタンを配置。留めることで袖の幅を絞れるため、手軽にコーデの印象変化が叶いそうなのが高コスパなポイントです。ボートネックのようにやや横に開いたネックラインは、顔まわりのすっきり見えにも期待できます。

ピッチの異なるボーダー柄が存在感を発揮

【N+】「綿スラブパネルボーダープルオーバー」\2,490（税込）

ワンツーでもサマ見えを狙えるボーダー柄のプルオーバー。異なるピッチとカラーを組み合わせたボーダー柄は単調に見えにくく、コーデに程よい存在感を発揮してくれそう。色展開はブラックとベージュの2色。どちらも少ない色数で調和の取れた配色が大人コーデにも馴染みやすいので、つい色物・柄物は避けがちという人にも◎

立体的な刺繍で表情を加えた華やぎブラウス

【N+】「3D刺繍綿ローンブラウス」\2,990（税込）

「柔らかい綿ローン素材」（公式ECサイトより）に立体感のある刺繍を施し、高見えを狙えるブラウス。単色ながら刺繍が表情を加えており、シンプルなボトムスとのスタイリングものっぺり見えを回避できそうです。後ろ身頃にはギャザーを足すことで、ふんわりとしたシルエットも表現。一点投入で春コーデがおしゃれに華やぐはず！

こだわりを散りばめた美シルエットなTシャツ

【N+】「ベーシックボートネック半袖Tシャツ」\999（税込）

こちらは一見シンプルな半袖Tシャツながら、細部にN+のこだわりを散りばめた一着。「ウエストは少しラインを細くしてすっきりとさせました」（公式ECサイトより）とのことで、女性らしくキレイめな印象で着こなしやすいのが魅力。開きを抑えた絶妙なボートネックも、首まわりを美しく見せてくれそうです。1,000円以下のプチプラなので、イロチ買いもアリかも。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ