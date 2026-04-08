【ファミマ】「1個買うと、1個もらえる」キャンペーン、3週連続で開催 - 対象商品は週替わりで全29種類
ファミリーマートは4月7日、「1個買うと、1個もらえる」キャンペーンを全国のファミリーマートで開始した。
1個買うと、1個もらえる
定期的に開催している同キャンペーンを、通常よりも対象商品を増やして3週連続で実施する。
4月7日から4月27日までの期間中、対象商品を1つ購入ごとに、「無料引換券」がレシートに1枚印字される。引換券は対象期間内に、引換対象商品と一緒にレジまで持参することで利用できる。
対象期間
第1週(4月7日〜4月13日)の対象商品には、キリン「午後の紅茶」や、コカ・コーラ「綾鷹 濃い緑茶」などが登場する。
第1週対象商品
第2週(4月14日〜4月20日)には、明治「チョコレート効果」やアサヒ「1本満足バー プロテイン」が登場。
第2週対象商品
第3週(4月21日〜4月27日)には、過去の1個買うと1個もらえるキャンペーンにおいて引換率No.1の「アクエリアス500mlを買うと、アクエリアス950mlがもらえる」が登場する。
第3週対象商品
1個買うと、1個もらえる
定期的に開催している同キャンペーンを、通常よりも対象商品を増やして3週連続で実施する。
4月7日から4月27日までの期間中、対象商品を1つ購入ごとに、「無料引換券」がレシートに1枚印字される。引換券は対象期間内に、引換対象商品と一緒にレジまで持参することで利用できる。
第1週(4月7日〜4月13日)の対象商品には、キリン「午後の紅茶」や、コカ・コーラ「綾鷹 濃い緑茶」などが登場する。
第1週対象商品
第2週(4月14日〜4月20日)には、明治「チョコレート効果」やアサヒ「1本満足バー プロテイン」が登場。
第2週対象商品
第3週(4月21日〜4月27日)には、過去の1個買うと1個もらえるキャンペーンにおいて引換率No.1の「アクエリアス500mlを買うと、アクエリアス950mlがもらえる」が登場する。
第3週対象商品