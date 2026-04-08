この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が、YouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」にて「大切なお知らせがあります」と題した動画を公開した。本動画では、スマホの操作で一人で悩み、立ち止まっているシニア層に向けた新たなサポート体制として、YouTubeメンバーシップ機能を利用した「応援団」の開始を発表した。



ひらい先生はこれまで、数多くのシニア層にスマホの使い方を直接指導してきた実績を持つ。しかし、チャンネルの動画本数が増えるにつれ、「自分のスマホだと画面が少し違う」「個別にここだけ聞きたい」といった視聴者の声が寄せられるようになったという。こうした不安を解消し、二度と一人で立ち止まることがないよう、より密接なサポートを提供する場としてメンバーシップが設立された。



提供されるプランは3種類。「応援団」プランでは、先生が必ず答える「お悩み相談パス」や、名前の横に表示される公式の会員証バッジが付与され、優先的な返信が受けられる。上位の「特等席」プランでは、視聴者が相談役となって知りたいことをアンケートで送り、それを基に動画が制作されるほか、最新の詐欺対策などをまとめた「ひらい日記」が届けられる。



さらに最上位の「直通ご相談窓口」プランでは、月に一度、画面越しに対面する「お茶の間勉強会」を開催。本や動画だけでは解決しなかった個別の問題を、その場で直接ひらい先生が解決に導くという。



「孫や子供に気を使って聞くのをためらう必要はありません」と語るひらい先生(平井友裕)は、視聴者が自力でスマホを使いこなし、ワクワクする毎日を送れるよう全力でサポートする覚悟を示した。メンバーシップへの参加は、チャンネルのトップページや動画下の「メンバーになる」ボタンから登録が可能となっている。