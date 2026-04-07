綾瀬はるか（41）が7日、東京・TOHOシネマズ日比谷で行われた主演映画「人はなぜラブレターを書くのか」（石井裕也監督、17日公開）公開直前3万人イベントに登壇した。

同劇場の舞台あいさつは全国189劇場で生中継され、約3万人に綾瀬から直筆のメッセージが記されたラブレターのプレゼントが贈られた。綾瀬は「皆さんにラブレターを書きました。長くないですけど…見てくださった方に心得を込めて書きました」と笑みを浮かべ、同劇場のファンには自ら配った。

「人はなぜラブレターを書くのか」は、00年3月8日に発生した営団地下鉄（現東京メトロ）日比谷線の脱線事故に遭い17歳の若さで亡くなった、大橋ボクシングジム練習生の富久信介さんにまつわる実話を元にした作品。富久さんと毎朝、同じ車両に乗り思いを寄せた少女が、悲報で初めて富久さんの名前を知った20年後、大橋ジムの大橋秀行会長に富久さんへの思いをつづったメッセージを送った実話ベースで、綾瀬と當真あみ（19）が主人公の寺田ナズナを二人一役で演じ、石井裕也監督（42）と初タッグを組んだ。ナズナは定食屋を営む中、あることがきっかけで高校時代に思いを寄せた相手に、24年の時を超えて再びラブレターを書く。

石井監督は、タイトルが「他のタイトルに変わりかけた…難しいと言うことで」と、タイトル変更の可能性があったと明かし「綾瀬さんの鶴の一声で、オセロがひっくり返るように状況が変わり。ありがとうございます」と、綾瀬がタイトルを変えないように訴え、変わらなかったと明かした。綾瀬は、タイトルについて「100点満点じゃないですか？ 言葉にできないような思いが…映画も言えない言葉をたくさん、受けとってもらえる作品。ピッタリだと思いました」と、改めて太鼓判を押した。同監督は「捉えどころのない不思議な魅力を持って…そういう人がいなくて。だからこそ、20数年ぶりのラブレターを書く、というところに持っていきたかった」と、綾瀬なくしては作品が成り立たなかったと強調した。

◆「人はなぜラブレターを書くのか」 富久さんと女性の実話にひかれた石井監督がプロット（あらすじ）を作成。大橋ジムと富久さんの父を取材して映画化を打診。手紙を書いた女性は、プライバシーを守りたいとの意思を尊重しメールで取材し、フィクションにして欲しいとの意向を受け主人公を創作し、脚本段階から設定を確認してもらった。撮影は24年11月から12月まで関東近郊で行い、女性も映画本編を見ている。富久さんを細田佳央太（24）、綾瀬の所属事務所の先輩・妻夫木聡（45）がナズナの夫良一を演じた。綾瀬との共演は08年「ザ・マジックアワー」以来18年ぶりで初の夫婦役を演じた。