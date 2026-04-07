『プラダを着た悪魔２』予告編解禁！アンディが再びランウェイへ？ミランダの悪魔的洗礼も健在

トップファッション誌「ランウェイ」を舞台に、カリスマ編集長のアシスタントとなったアンディの奮闘を描いた『プラダを着た悪魔』。劇場公開から20年、今なお“働く女性のバイブル”として愛され続ける名作の続編、『プラダを着た悪魔２』が5月1日（金）に劇場公開を迎える。この全世界待望の公開に先駆け、前作に続き主演を務めるメリル・ストリープとアン・ハサウェイが揃って来日。スペシャルイベントに作品さながらの華やかな装いで登場した二人は、会場に詰めかけたファンを大熱狂させた。イベント限定で上映されたフッテージ映像には、「続きが気になる！」「最高すぎる」と興奮の声が続出。その余熱が冷めやらぬ中、ついに本予告編、キャラクターポスター、そしてレディー・ガガによる新曲が解禁となった。

メリル＆アン来日にファン熱狂！不朽のバイブル、待望の続編

解禁された本予告編は、アンディが「私もアシスタントだった」と現役アシスタントを圧倒する、愛らしくも頼もしいシーンから幕を開ける。報道記者として活躍していた彼女が再び「ランウェイ」に戻るきっかけは、同誌の記事炎上によってミランダが窮地に立たされたことだった。

しかし、かつての教え子が救世主として現れても、ミランダの態度は変わらない。「あなたが失敗するのを待っているわ」と冷徹な言葉を放ち、鋭い目線で容赦ないファッションチェックを繰り出す姿は、前作以上に磨きがかかった“悪魔”そのものだ。

そんな中、アンディには仲間から「ミランダの暴露本を出す」という衝撃的な提案が舞い込む。かつての師弟関係はどう変化するのか。一方で、前作で第一アシスタントだったエミリーは、今やラグジュアリーブランドの幹部へと転身。「ランウェイ」存続の鍵を握る存在として、「前進あるのみ」と強い意志を覗かせている。立場が変わったアンディ、ミランダ、エミリーの三人が、それぞれの野望を胸に火花を散らす展開から目が離せない。

レディー・ガガ×ドーチーが贈る新曲「ランウェイ」と胸熱なオマージュ

本作をさらに彩るのが、レディー・ガガと、新進気鋭のラッパー、ドーチーによる奇跡のコラボレーション楽曲「ランウェイ」だ。

予告編でお披露目されたこの曲は、エッジの効いたビートとファッションショーのような映像カットが見事にシンクロ。ランウェイを歩くかのようなアップテンポなリズムが、華やかな世界の裏で渦巻く彼女たちの思惑を加速させていく。

また、映像内にはファン感涙のオマージュも散りばめられている。アンディが信頼を寄せるナイジェルとの“魔法のクローゼット”でのコーディネートシーンや、エミリーの「落ち着いてイラつくわ」というキレのある名セリフなど、前作への愛が詰まった演出が盛りだくさんだ。

併せて公開されたキャラクターポスターには、決意を秘めた4人の力強い表情が映し出されている。公開まで残り約1か月。日本中の働く人々に“明日へのモチベーション”を届けてくれる、世紀のエンターテインメントに期待が高まる。

『プラダを着た悪魔２』は5月1日（金）日米同時公開。『プラダを着た悪魔』はディズニープラスで配信中。（海外ドラマNAVI）

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