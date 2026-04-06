アマプラ音楽ドラマ『ザ・ランナラウンズ』シーズン1で打ち切りに

Amazon Prime Videoによる音楽ドラマシリーズ『ザ・ランナラウンズ』の更新を見送った。これにより、同作はシーズン1をもって終了し、待望されていたシーズン2の製作は行われないことが確定した。

シーズン1にて終了となる『ザ・ランナラウンズ』

全8話構成のシーズン1が昨年9月に配信開始されてから約7カ月。長らく沈黙が続いていたが、今回の発表に大きな驚きはない。関係筋によれば、実際には数カ月前の時点で密かに打ち切りが決まっていたという。この決定を裏付けるように、主演を務めるライラ・ペイトはすでに新たな一歩を踏み出している。彼女は、テイラー・シェリダンが手掛ける『タルサ・キング』のスピンオフ作品で、Paramount+にて配信予定の『Frisco King（原題）』にシリーズレギュラーとして抜擢された。ライラのキャリアは、配信プラットフォームを跨いで新たな局面を迎えることになりそうだ。

シリーズとしての『ザ・ランナラウンズ』は終了を余儀なくされたが、物語の核であった同名のロックバンドは、フィクションの枠を超えて存続する。

ドラマのスターであり、実生活でも才能豊かなミュージシャンであるウィリアム・リプトン、アクセル・エリス、ジェレミー・ユン、ゼンデ・マードック、そしてジェシー・ゴリハーの5名で構成されるこのグループは、現在、6月末まで続くツアーを敢行中だ。

打ち切りのニュースが報じられた直後、彼らは公式Instagramを更新。「ドラマシリーズは幕を閉じるかもしれないが、バンドとしての我々はここに留まり続ける。これは単に一つの章の終わりであり、新たな章の始まりに過ぎない」と、ファンに向けて前向きなメッセージを綴った。ウィリアムらメンバーは支持への感謝を述べるとともに、間近に控えたファーストアルバムのリリースを予告。ドラマという「巨大なプロモーション」を経て、本物のロックバンドとしての真価を問うフェーズへと移行している。

ドラマという媒体は失ったが、彼らが刻んだ音楽と情熱は、ライブステージという新たな主戦場でこれからも響き続ける。

『ザ・ランナラウンズ』シーズン1はAmazon Prime Videoで独占配信中。（海外ドラマNAVI）

参考元：Deadline

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