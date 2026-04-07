angelaの「ミュージック・ワンダー★大サーカス2026〜スタチャまみれ？！」DAY1に堀江由衣のゲスト出演が決定！
ヴォーカルの atsuko、ギター＆アレンジの KATSU から成るアニソンシーンで絶大な支持を得るユニットangelaが、今年11月に開催する、 『angelaの「ミュージック・ワンダー★大サーカス2026〜スタチャまみれ？！」』の[DAY1]11月13日(金)公演に堀江由衣のゲスト出演が決定した。
angelaと堀江は所属レーベル「KING AMUSEMENT CREATIVE」の前身であり、今ライヴのテーマにもなっている「スターチャイルドレコード」時代からのレーベルメイト。スタチャに縁深い両アーティストが”大サーカス”でどのようなパフォーマンスを繰り広げるのか。この日限りのスペシャルコラボをぜひ会場で見届けてほしい。
現在HP先行２次受付がスタート。さらに堀江由衣オフィシャルファンクラブ「黒ネコ同盟」にて、ファンクラブチケット先行受付を実施。詳細はそれぞれ公式サイトやファンクラブサイトをチェック。
●ライブ情報
angelaの「ミュージック・ワンダー★大サーカス2026〜スタチャまみれ？！〜」
【DAY1】2026年11月13日(金) 17:30開場/18:30開演
ゲスト：堀江由衣
【DAY2】2026年11月14日(土) 14:30開場/15:30開演
会場：大宮ソニックシティ 大ホール
券種・チケット代
・S席 \15,000(税込) ※1階前方エリア・非売品グッズ付き
・A席 \9,900(税込)
・A席 ファミリー割 大人\9,900(税込)/子供\5,500(税込)
※ファミリー割詳細は公式サイトをご確認ください。
堀江由衣ファンクラブチケット先行
受付期間：4月6日(月)18:00〜4月12日(日)23:59
当落・入金：4月18日(土)13:00〜4月21日(火)21:00
対象公演：【DAY1】2026年11月13日(金)
受付詳細はこちらをご確認ください。
https://www.kuroneko-union.com/news/2026/0406180000.html
HP先行2次
受付期間：4月6日(月)18:00〜4月29日(水祝)23:59
当落・入金：5月9日(土)13:00〜5月13日(水)21:00
対象公演：【DAY1】2026年11月13日(金)、【DAY2】2026年11月14日(土)
受付URL
https://eplus.jp/angela1113-14/
※未就学児入場不可
※お一人様4枚まで
公演に関するお問い合わせ
ホットスタッフ・プロモーション
TEL：050-5211-6077（平日12:00〜18:00）
関連リンク
angela公式サイト
https://angela-official.com/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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