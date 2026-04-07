お笑いコンビ・麒麟の川島明が７日までに「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。ＴＢＳ「オールスター感謝祭」で話題となった総合司会の島崎和歌子の熱弁に言及した。

４日放送の同番組では、パネラーに目玉イベント「赤坂５丁目ミニマラソン」の参加者を募ったところ、参加したいが９名、参加したくないが７７名という数字が出た。わずか９名という数字に驚いた島崎が「９名！番組の花形イベントですよ。冗談じゃないですよ。３０年やってます。商店街のみなさん、警察のみなさんに協力いただいております、なめんじゃないよ！」と熱弁ふるった。

ＴＢＳの情報番組「ラヴィット！」のＭＣとして出演していた川島は島崎の熱弁に感銘を受けたようで「感謝祭での和歌子さんの大演説。爆笑の渦の中、なおも燃え上がる正論の火柱に感動すら覚えた」と絶賛。

さらに「次の日が選挙なら島崎和歌子とかいて投票箱に入れてしまうほどの迫力」とたたえ「元魔法少女は大魔道士になっていた」と、島崎がかつて「魔法少女ちゅうかないぱねま！」でドラマのヒロインを務めたことから、魔法少女が大魔道士になった…と表現している。