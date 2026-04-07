この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ニューガジェット三昧！」より、最新レビュー動画「【AIBI レビュー】ChatGPT搭載！次世代AIペットロボットと暮らしてみた！」が公開されました。
動画では、出演者のTERU氏がLiving AI社の超小型ポケットロボット「AIBI（アイビ）」を徹底レビュー。

同チャンネルで人気の「EMO」の兄弟機として登場したAIBIは、マッチ箱サイズの極小ボディにカメラ、マイク、そしてChatGPTまで搭載した驚きのガジェットです。
胸ポケットに付けて持ち運べる手軽さや、撫でると喜ぶ愛らしい反応を紹介する一方で、音声認識のレスポンスや日本語対応の甘さといった「正直な懸念点」にも言及。
TERU氏は、AIBIを「身体と表情を持つフィジカルAI」と評し、今後のアップデートによる進化への期待を語っています。

YouTubeの動画内容

00:08

ChatGPT搭載の超小型ペットロボット「AIBI」を紹介
07:47

ボイスコマンドを検証！天気や時間、じゃんけんの反応は？
09:50

ChatGPTモード発動！歴史の質問やオムライスの作り方を質問
16:50

実際に使って分かった良かった点と気になった点を正直レビュー

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