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YouTubeチャンネル「ニューガジェット三昧！」より、最新レビュー動画「【AIBI レビュー】ChatGPT搭載！次世代AIペットロボットと暮らしてみた！」が公開されました。

動画では、出演者のTERU氏がLiving AI社の超小型ポケットロボット「AIBI（アイビ）」を徹底レビュー。



同チャンネルで人気の「EMO」の兄弟機として登場したAIBIは、マッチ箱サイズの極小ボディにカメラ、マイク、そしてChatGPTまで搭載した驚きのガジェットです。

胸ポケットに付けて持ち運べる手軽さや、撫でると喜ぶ愛らしい反応を紹介する一方で、音声認識のレスポンスや日本語対応の甘さといった「正直な懸念点」にも言及。

TERU氏は、AIBIを「身体と表情を持つフィジカルAI」と評し、今後のアップデートによる進化への期待を語っています。