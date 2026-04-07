人気クリエイターグループ「午前0時のプリンセス」のメンバーであるJESSICAが、HANAのNAOKOとの意外な師弟関係を明かした。

【映像】HANA・NAOKOとの関係

2026年4月6日（月）、グローバルオーディション番組を徹底解説する特別番組『今からでも追いつける! WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE一新時代のオーディション徹底解説一』が放送された 。本番組は、HYBEとGeffen Recordsによる共同プロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』の魅力を、サバイバルオーディション愛好家のタレントの村重杏奈と「午前0時のプリンセス」の大内アイミ、JESSICAの3人が語り尽くす企画だ。

番組内では、ジェシカがHANAのNAOKOのダンス講師をしていたと明かされる、スタジオからは驚きの声が上がった。JESSICAは「結構生徒さんいるんですけど、その中でもかなり、とってもとっても深い縁がある生徒」であるという。

今回の番組で数々の練習生が過酷なサバイバルに挑む姿に、JESSICAは「どうしてもちょっと先生目線で、いろんな生徒さんがいる中でオーディション受けてきたりするのを見てるんで、そういう目線でつい見ちゃいますね」と、指導者ならではの熱い視線でエールを送った